Zürcher Politiker besuchen das Urner Oberland 57 Zürcher Gemeinderäte und 48 Urner Landräte sind zum Treffen «Brückenschlag Uri-Zürich» gekommen. Paul Gwerder 24.01.2020, 16.34 Uhr

Urner und Zürcher Politiker tauschen sich aus; von links: Regierungsrat Urban Camenzind, Heinz Schatt, Präsident des Gemeinderats Zürich, Landratspräsident Pascal Blöchlinger und alt Regierungsrat Stefan Fryberg. Bild: Paul Gwerder (Göschenen, 24. Januar 2020)

Seit dem Jahr 1998 treffen sich der Gemeinderat der Stadt Zürich und die Urner Landräte alle zwei Jahre zum «Brückenschlag Uri-Zürich» abwechslungsweise in den beiden Kantonen. «Die direkte Begegnung von Menschen soll Verständnis und Einsicht für andere Betrachtungs- und Lebensweisen schaffen», lautete damals das erklärte Ziel. «Heute hat sich das wesentlich geändert, denn die Urnerinnen und Urner fahren nicht mehr nur zum Shoppen nach Zürich, sondern immer mehr Menschen pendeln aus Uri Tag für Tag in den Ballungsraum Zürich zur Arbeit», schreibt Landratspräsident Pascal Blöchlinger in der Einladung. Umgekehrt nutzen die Städter vermehrt den Alpenraum als Naherholungsgebiet.

Am Freitag fand dieses Treffen erstmals im Winter im schneebedeckten Urner Oberland statt. Vom 125-köpfigen Zürcher Gemeinderat sind 57Mitglieder zusammen mit dem Präsidenten Heinz Schatt zum Treffpunkt in der Mehrzweckhalle in Göschenen gekommen. 48Urner Landräte folgten ebenfalls der Einladung zusammen mit den beiden Regierungsräten Urban Camenzind und Dimitri Moretti.

Landratspräsident Pascal Blöchlinger begrüsst die Gäste aus Zürich und die Urner Landratsmitglieder. Bild: Paul Gwerder (24. Januar 2020)

«Dies ist das neunte Treffen, welches im Kanton Uri stattfindet», sagte Pascal Blöchlinger bei der Begrüssung der Gäste und freute sich über die grosse Teilnehmerzahl. Der Präsident des Gemeinderates von Zürich, Heinz Schlatt sagte einleitend: «Uri auch im Winter erleben, dies hat meine Gemeinderatsmitglieder nicht kalt gelassen und wir sind gerne von der grünen Stadt, dies sei nicht politisch gemeint, ins winterliche Göschenen gekommen.»

Vom Bauerndorf zum Tourismusressort

Nach dem Bauernfrühstück gab es zunächst ein Referat zum Thema «Entwicklung der Gemeinde Andermatt» von alt Regierungsrat Stefan Fryberg. «Verhältnismässig spät, erst im Jahr 1200, ist Andermatt durch den Gotthardweg erschlossen worden», erzählte Fryberg. Der Gotthard habe das Urserental immer geprägt. «Zwar war der Gotthard eine der kürzesten Nord-Süd-Verbindungen, aber die Bedeutung des Gotthard ist immer masslos überschätzt worden», so der Historiker Fryberg. Die Säumerei gab wohl einen willkommenen Nebenverdienst, so wie der Unterhalt der Strassen und Brücken, aber die wichtigste Einnahmequelle der Bewohner war bis tief ins 19.Jahrhundert die Land- und Alpwirtschaft.

In seiner humorvollen Art sagte Fryberg, dass das Reisen in den Postkutschen sehr teuer und erst noch unbequem gewesen sei und touristisch gesehen brachten diese sehr wenig. Erst im 19.Jahrhundert kam Aufbruchstimmung auf, als die Alpen für den Tourismus entdeckt wurden. Viele Hotels im gehobenen Standard wurden errichtet sowie in dieser Zeit von 1872 bis 1882 die Gotthardbahn gebaut und in Betrieb genommen. «Es war ein grosser Irrtum zu glauben, dass die Gotthardbahn eine Urkatastrophe für das Urserental sei. Im Gegenteil, dies gab einen ersten wirtschaftlichen Aufschwung», betonte Fryberg.

Ein paar Jahre später brachten die Norweger den Wintertourismus und im Jahr 1902 ist der Skiclub Gotthard-Andermatt gegründet worden. Zwei Jahre später gab es die ersten Skirennen. Fryberg sagte, dass es falsch war, die Urschner immer als träge zu bezeichnen. Im Gegenteil, denn in den Jahren bis 1964 sind vier neue Skilifte und die Gemsstockbahn gebaut worden und dies ausschliesslich von Einheimischen. Nach dem Abbau der Arbeitsplätze bei der Armee war es ein Glücksfall, dass Sawiris kam und riesige Investitionen tätigte, denn der Fremdenverkehr ist die einzige Überlebenschance von Andermatt. Und plötzlich gab es hier eine regelrechte Aufbruchstimmung und auch die Bewohner haben viel in ihre Gebäude investiert.

Volkswirtschaftsdirektor Urban Camenzind referierte danach über das Thema «Neue Regionalpolitik». «Es ist gewaltig, was das Tourismusressort ausgelöst hat, denn heute finden dort in den zahlreichen Bereichen 950Personen eine Beschäftigung, dagegen kommt die Zahl der früheren 300Mitarbeiter bei der Armee recht bescheiden daher», sagte Camenzind. In das Tourismusressort ist gut eine Milliarde Franken investiert worden. Dazu haben private Investoren noch 200 bis 300Millionen Franken in diverse Projekte gesteckt.

Mit der Regionalpolitik versucht man heute, die vier Regionen Uri, Graubünden, Wallis und Tessin näher zu bringen. «Die NRP-Gelder helfen aber nur Leuten, die sich bewegen und gibt einen finanziellen Anstoss», erklärte der Regierungsrat. Heute gibt es zahlreiche Projekte. So soll das Urserental zu einer Topdestination für die nordischen Disziplinen werden und im Gegenzug soll Andermatt im Sommer zu einem Eldorado für Mountainbiker werden. Camenzind gibt zu, dass man im Sommertourismus noch besser sein müsse.

Weiter liegt der Regierung die Vermarktung der Bergstrecke am Herzen und die gesamte Gotthardregion soll ein Erlebnisraum für die Touristen werden. Zum Schluss sagte Camenzind: «Wir wollen Leuchttürme realisieren, Kooperationen stärken, Machbarkeit erhöhen, Netzwerke schaffen und Wahrnehmung stärken».

Im Schnee und in der Heizzentrale

Nach den beiden Vorträgen hatten alle Teilnehmer die Gelegenheit, an einer der sechs organisierten Veranstaltungen teilzunehmen. Eine sportliche Gruppe zog zusammen mit dem Göschener Gemeindepräsident Felix Cavaletti auf einer Schneeschuhtour Richtung Göscheneralp. In einem Alpstall erzählte ein Einheimischer vom einfachen Lebensalltag im abgelegenen Tal. Eine zweite Führung war der Heizzentrale Göschenen gewidmet, von wo aus das Dorf Andermatt sowie das gesamte Tourismusresort beheizt wird. Im Urserental konnte von der Bergstation Gütsch das Skigebiet Nätschen besichtigt werden. Dabei gab es Wissenswertes über die Pistenpräparation, sowie zur Beurteilung der Lawinensituation zu erfahren. Spannend war für die Gäste die Führung durch den ursprünglichen Teil von Andermatt bis zum Feriendorf Reuss unter der Führung des Andermatter Urgestein Bänz Simmen.

Wer geglaubt hat, dass sich die Armee gänzlich zurückgezogen hat, sah sich getäuscht. In Andermatt gibt es heute das Kompetenzzentrum Gebirgsdienst. Dieses ist für die Ausbildung des militärischen Gebirgs- und Lawinendienstes der gesamten Armee verantwortlich. Eine Gruppe machte in Zumdorf, dem «Kleinsten Dorf der Schweiz», Mittagshalt. Danach hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, die Biathlonanlage zu besichtigen und unternahmen eine Pferdeschlittenfahrt.