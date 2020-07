Zwei Autolenkerinnen kollidieren bei Kreuzung in Schattdorf Bei der Kreuzung Umfahrungsstrasse/Militärstrasse kam es am Mittwochmittag zu einer Kollision zwischen zwei Autos. 08.07.2020, 17.02 Uhr

Beim Unfall entstand ein Sachschaden von von rund 15'000 Franken. Bild: PD/ Kapo Uri

(RIN) Am Mittwoch, 8. Juli, kurz vor 12.45 Uhr, beabsichtigte die Lenkerin eines Personenwagens mit Urner Kontrollschildern bei der Kreuzung Umfahrungsstrasse/ Militärstrasse in die Militärstrasse abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr eine Urner PW-Lenkerin auf der Militärstrasse Richtung Tellpark. In der Folge kam es zu einer Kollision, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung festhält.