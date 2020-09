Kanton Uri: Zwei Maturanden erhalten Religionspreis Das Dekanat Uri und die evangelisch-reformierte Landeskirche Uri haben am 11. September zum sechsten Mal Anerkennungspreise für Maturaarbeiten zu religiösen, kirchlichen oder ethischen Themen vergeben. 14.09.2020, 14.53 Uhr

(jb)

In einer kleinen Feier wurden Bianca Schuler aus Altdorf und Jonas Russi aus Andermatt, von Vertreterinnen und Vertretern der beiden Landeskirchen und der Jury die Preise übergeben. «Die ausgezeichneten Arbeiten sind beide im Fachbereich christliches Handeln in Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und sozialem Leben einzuordnen», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung.

Bianca Schuler und Jonas Russi wurden für ihre Maturaarbeiten geehrt. Bild: PD

Bianca Schuler untersuchte unter dem Titel «Fairtrade» die Frage, wie gerecht fairer Handel wirklich sein kann. Ihre Recherchen am Beispiel Kakao zeigen, dass bei den Produzenten, ihren Netzwerken, bei den Handelsorganisationen bis zu den Verbrauchern auch im sogenannten «Fairen Handel» genau hingeschaut werden muss.

Der Titel der zweiten ausgezeichneten Arbeit lautete «Effektiver Altruismus». Jonas Russi beschäftige sich dabei mit dem Spendenverhalten der verschiedenen Generationen. Er konnte durch eine umfangreiche Umfrage feststellen, dass zwischen Jüngeren und Älteren kaum Unterschiede in der Bereitschaft zu helfen bestehen.

Die Organisatoren möchten mit der Preisverleihung das Interesse an solchen Themen einerseits würdigen, anderseits dazu beitragen, dass Arbeiten in diesen Themenbereichen geschrieben werden.