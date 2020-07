Zwei Nidwaldnerinnen schliessen das Theresianum Ingenbohl ab Am 2. Juli hat die Abschlussfeier stattgefunden. Die Angehörigen konnten am Bildschirm mit dabei sein. 09.07.2020, 17.42 Uhr

Sie erhielten eine besondere Auszeichnung; von links: Mara Jäggi, Noelle Regli, Rahel Lischer, Annina Imholz und Jael Geiger. Bild: PD

(ml) Am Donnerstag, 2. Juli, haben 122 Absolventinnen und Absolventen des Theresianums Ingenbohl ihre Maturitäts- und Fachmaturitätszeugnisse sowie Fachmittelschulausweise entgegengenommen. Die Abschlussfeier fand heuer in der Aula und nur in Anwesenheit der Absolventinnen und Absolventen sowie der Lehrpersonen statt. Die Angehörigen konnten den Anlass per Livestream mitverfolgen, wie die Schule in einer Mitteilung schreibt.