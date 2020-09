Zwei Schlüsselpositionen im Schattdorfer Gemeindehaus neu besetzt Auf die Abgänge zweier Mitglieder der Geschäftsleitung folgen ein bekanntes und ein neues Gesicht. André Stadler übernimmt den Bereich Bau, Infrastruktur und Raumplanung, Esther Arnold wird neue Gemeindeschreiberin.

22.09.2020, 16.51 Uhr

(sez) Ab dem 12. Oktober wird André Stadler die Verantwortung für den Bereich Bau, Infrastruktur und Raumplanung auf der Schattdorfer Gemeindeverwaltung übernehmen.

André Stadler wird ab dem 12. Oktober neuer Bereichsleiter Bau, Infrastruktur und Raumplanung in der Gemeinde Schattdorf. Bild: PD

André Stadler hat sich seine beruflichen Sporen durch seine Fach- und Leitungsfunktionen bei der 4B in Hochdorf und bei der TechnoAlpin Schweiz AG verdient und kehrt in seiner neuen Funktion als Leiter Bau, Infrastruktur und Raumplanung in der Einwohnergemeinde Schattdorf nun in seine Heimat- und Wohngemeinde zurück. Stadler ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt im Acherli in Schattdorf. «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in meiner Gemeinde. Das in Schattdorf gelebte Geschäftsführermodell hat für mich den Abschied aus der Privatwirtschaft leichter gemacht und war der springende Punkt für meine Bewerbung», so Stadler.

Die neue Gemeindeschreiberin heisst Esther Arnold

Die zweite Top-Personalie im Gemeindehaus ist in Schattdorf bereits ein bekanntes Gesicht. Per 1. November wird Esther Arnold, derzeit Leiterin der Einwohnerkontrolle in Schattdorf, die Nachfolge von Luzia Arnold antreten. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Luzia Arnold per 2021 als Gemeindeschreiberin nach Erstfeld wechselt.

Esther Arnold wird ab dem 1. November neue Gemeindeschreiberin in Schattdorf. Bild: PD

Nach ihrer kaufmännischen Ausbildung in der Einwohnergemeinde Seedorf und ihrer Tätigkeit als Sachbearbeiterin in der kantonalen Steuerverwaltung Schwyz kehrte Esther Arnold 2019 in den Kanton Uri zurück und amtet seit November 2019 in der Einwohnergemeinde Schattdorf als Leiterin der Einwohnerkontrolle. «Die Bewerbung auf die Stelle der Gemeindeschreiberin habe ich mir gut überlegt. Mit einer gesunden Portion Respekt, aber auch viel Vorfreude auf die neuen Aufgaben am Puls der Gemeinde werde ich die Stelle antreten», so Esther Arnold.

Auch der Gemeinderat Schattdorf sieht die Abgänge und Neubesetzungen mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge und freut sich sehr auf die zwei Neuen: «Luzia Arnold und Bruno Bissig haben die Gemeinde das letzte Jahrzehnt entscheidend mitgeprägt. Dafür gebührt ihnen der Dank des Gemeinderates und aller Schattdorferinnen und Schattdorfer. Aber in jedem Abschied liegen auch Chancen, etwas Neues entstehen zu lassen. «Mit Blick auf die Zukunft der Gemeinde Schattdorf freuen wir uns auf eine spannende, gemeinsame Zeit», so Gemeindepräsident Bruno Gamma.