Zwei Unfälle auf den Strassen in Wassen fordern zwei Verletzte Am Freitagabend ereigneten sich auf der Gotthardstrasse und auf der Sustenpassstrasse je ein Unfall. Dabei verletzten sich ein Velofahrer leicht und eine Töfffahrer erheblich. 01.08.2020, 13.19 Uhr

Zum Unfall auf der Sustenpassstrasse in Wassen ist es am Freitag kurz nach 19 Uhr gekommen. Ein Motorradfahrer mit Berner Kontrollschild am Töff war in Richtung Wassen unterwegs, als er im Bereich des «Kronstollens» aufgrund fehlender Aufmerksamkeit frontal mit einem Geländerpfosten kollidierte. Er verletzte sich dabei erheblich und der Rettungsdienst Uri brachte ihn ins Kantonsspital Uri. Der Sachschaden beträgt rund 17'000 Franken, wie die Kantonsspolizei Uri mitteilt.