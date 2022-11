Uri: Die Zweitausbildung für Landwirte ist sehr gefragt

Kanton Uri Die Zweitausbildung für Landwirtinnen und Landwirte ist sehr gefragt In Seedorf wird die Ausbildung Landwirt/in EFZ erfolgreich als Zweitausbildung in Form der berufsbegleitenden Nachholbildung durchgeführt. Anfang Dezember gibt es den nächsten Infoabend. 06.11.2022, 13.41 Uhr

Zum Start des dritten Jahres der Nachholbildung wurden im Kanton Uri Ställe und Melkanlagen besichtigt. Bild: PD

Am BWZ Uri, Abteilung Landwirtschaft an der Bauernschule in Seedorf, ist seit den Herbstferien wieder ziemlich viel los. Nebst den drei Lehrjahren der berufsbegleitenden Nachholbildung (NHB) zum Landwirt/in EFZ sind auch die Schüler der Betriebsleiterschule Landwirt, die ihre modulare Ausbildung hin zum Fachausweis (FA) gestartet haben, regelmässig im Unterricht. Daneben finden sich die Lernenden der Berufsmaturitätskurse Gesundheit und Soziales regelmässig in den Schulzimmern in Seedorf ein.

Zusätzlich werden in Seedorf über die Abteilung Weiterbildung auch integrative Deutschkurse für ukrainische Flüchtlinge abgehalten. Es herrscht also ein reges Treiben an der Abteilung Landwirtschaft und nicht selten sind deshalb alle vier Schulzimmer belegt.

Voraussetzungen für die Nachholbildung

Bedingungen zum Start der berufsbegleitenden Nachholbildung sind, dass die Absolventinnen und Absolventen bereits ein Fähigkeitszeugnis eines Erstberufes haben und mindestens 22 Jahre alt sind. Zudem muss die landwirtschaftliche Praxistätigkeit von mindestens einem Jahr Vollzeit ausgewiesen werden können. Für die auf drei Jahre verteilte Ausbildungszeit ist auch eine vertraglich geregelte Zusammenarbeit zwischen dem eigenen Heimbetrieb (Verbundbetrieb) und einem Lehrmeister (Leitbetrieb) notwendig. Während der Ausbildung darf zu maximal 50 Prozent nebenbei im Erstberuf gearbeitet werden.

Lernende aus der Urschweiz

Die Auszubildenden kamen bisher zu rund zwei Dritteln aus Uri und zum Rest aus Schwyz und den anderen Innerschweizer Kantonen. Die Ausbildung steht allen offen, sofern die oben genannten Bedingungen erfüllt sind und genügend Ausbildungsplätze gefunden werden können. Gerade für junge Personen, die schon stark in die elterlichen Betriebe integriert sind oder ältere, die aus familiären Gründen auf einen Teilverdienst vom Erstberuf angewiesen sind, ist die Nachholbildung ideal und schliesst zudem vollwertig mit dem Eidgenössischen Fähigkeitszeugnis als Landwirt/in ab. (pd)