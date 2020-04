Zweite Person stirbt in Uri an Folgen von Corona 67 Personen sind zurzeit infiziert, neun Personen hospitalisiert. 34 gelten mittlerweile als geheilt. 06.04.2020, 15.25 Uhr

(zf) Am Samstag, 4. April, ist im Kantonsspital Uri die zweite Person an den Folgen des Coronavirus gestorben. Dies teilt der Kantonale Führungsstab (Kafur) mit, der sich am Montag erneut zum Lagerapport getroffen hat.