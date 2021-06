Zweite Röhre Neues Infocenter: Landrätin will, dass alle Tourismuskräfte zusammen arbeiten In Göschenen entsteht ein Infocenter zur zweiten Röhre. Karin Gaiser (CVP, Erstfeld) setzt sich dafür ein, dass der Kanton Uri und die Region am Gotthard touristisch beworben wird. Markus Zwyssig 27.06.2021, 13.51 Uhr

Eine Maschine spritzt Beton zur Verstärkung an die Wände des neuen Service- und Infrastrukturstollens für die zweite Röhre des Gotthard-Strassentunnels. Der neue Ausgang in Göschenen führt auf das Areal des Werkhofs. Bild: Gaetan Bally/Keystone (Göschenen, 1. Juni 2021)

Der Bau der zweiten Röhre am Gotthard wird in der Bevölkerung auf grosses Interesse stossen. Davon ist das Bundesamt für Strassen (Astra) überzeugt. Daher wird sowohl auf der Nordseite des Tunnels in Göschenen als auch auf der Südseite in Airolo je ein Infocenter erstellt. Auf der Urner Seite wurden Betreuung des Infocenters und Führungen an den Tourismusverein Göschenen-Göscheneralp (TGG) vergeben.

Auf Initiative von Göschenen, Wassen und Gurtnellen wird das Infocenter, das im August eröffnet werden soll, durch einen touristischen Auftritt ergänzt. Da sich die drei Gemeinden in der Ferienregion Andermatt befinden, wurde eine Interessengemeinschaft gebildet, in der zusätzlich Andermatt, Hospental und Realp, TGG sowie die Tourismusorganisation Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH (AUT) Mitglieder sind. Gemeinsam hat die IG ein Projekt zur Gestaltung des Auftritts ausgearbeitet. Dieser ist jedoch nicht ein offizieller Teil des Infocenters und befindet sich im Vorraum beim Empfangsschalter, kann aber kostenlos genutzt werden.

Bereits seit vielen Jahren mit lokalem Personal im touristischen Bereich tätig

Das Astra habe diese Aufgaben an eine lokale Organisation vergeben, die dafür Personal zur Verfügung stelle, hält die Regierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation von Karin Gaiser zum Infocenter zur zweiten Röhre fest. Das Personal werde durch das Astra entsprechend geschult. Die Gemeinde Göschenen hatte zum Planungsbeginn mit der Andermatt-Urserntal Tourismus GmbH (AUT) Kontakt aufgenommen. Die beiden Organisationen sind übereingekommen, dass die Betreuung des Infocenters in Göschenen am besten beim Tourismusverein Göschenen-Göscheneralp (TGG) angesiedelt sei. Dieser biete bereits seit vielen Jahren professionelle Angebote im touristischen Bereich an und habe lokales Personal angestellt. Beispiele sind Angebote wie Bade-, Schneeschuh- und Fondueplausch im Winter oder das Bachsteinklettern und Staudammbesichtigungen im Sommer.

Mit einer lokalen Führung des neuen Infocenters in Göschenen ist Karin Gaiser einverstanden, wie sie auf Anfrage erklärt:

«Ich habe selber schon von Angeboten profitieren können und bin daher überzeugt, dass das in Göschenen sehr gut gemacht wird.»

Doch das genügt Karin Gaiser nicht. Sie zeigt sich denn auch mit den Antworten der Regierung auf ihre Interpellation nur teilweise zufrieden. Zur Region am Gotthard gehört für die Landrätin der ganze Kanton Uri. Sie spricht in ihrem Vorstoss von einem Missstand, der behoben werden müsse. «Wenn schon Gelder der Neuen Regionalpolitik des Bundes ausgegeben werden, müssen alle Tourismuskräfte im Kanton Uri und sogar überregional zusammen arbeiten und nicht nur Teile davon.» Ziel der NRP sei es, die regionale und überkantonale Zusammenarbeit zu fördern, wie dies mit dem Projekt St.Gotthard jährlich mit hohen Geldbeträgen gefördert werde. Es ist der Interpellantin deshalb unverständlich, weshalb dieser Grundsatz beim Infocenter in Göschenen nicht gelten soll.

Regierung sieht keinen Missstand, sondern eine Chance

«Ziel des Astra ist nicht die Vermarktung der umliegenden Regionen, sondern die Vermittlung von Informationen rund um den Bau des Strassentunnels», hält die Regierung in ihrer Antwort fest. Aus ihrer Sicht ist das vorliegende Projekt nicht als Missstand zu sehen, sondern als Chance, das Infocenter dafür zu nutzen, die umliegende Region zu präsentieren und die Wertschöpfung zu steigern. Der Kanton will denn auch mit seinem NRP-Beitrag die Eigeninitiative der sechs Gemeinden im Urner Oberland sowie der dortigen Tourismusorganisationen unterstützen und die Umsetzung des Projekts ermöglichen. «Da die AUT als anerkannte regionale Tourismusorganisation des Urner Oberlands im Projekt eingebunden ist, wird eine Präsenz der ganzen Ferienregion gewährleistet. Ein Austausch zwischen der AUT und der Uri Tourismus AG findet regelmässig statt», so die Regierung.

Die Interpellation von Karin Gaiser zum Infocenter zweite Röhre wird am Mittwoch, 30. Juni, im Landrat behandelt.