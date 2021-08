Zweiter Weltkrieg Die Angst hat ihn ins Militär getrieben: Tagebuch gewährt Einblick ins Leben eines italienischen Soldaten aus Wassen Der in Uri geborene und aufgewachsene Italiener Josef Anselmi zog 1942 in den Krieg. Er führte Tagebuch und schilderte so seine Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg. Nun sind diese Texte dank Thomas Reichlin für die Öffentlichkeit zugänglich. Kristina Gysi 18.08.2021, 17.00 Uhr

Josef (Giuseppe) Anselmi aus Wassen. Bild: PD

In Thomas Reichlins Garten in Goldau plätschert ein Brunnen. 3000 Kilogramm schwer ist er, geschaffen aus einem Steinbrocken des Aarmassivs. Reichlin hat ihn im Tauschgeschäft mit einem guten Bekannten ergattert. Sein Name war Josef Anselmi. Der Mann, der eigentlich Giuseppe hiess, kam aus Wassen und verstarb 2008. Die beiden Männer lernten sich durch einen Auftrag kennen, den Kundenmaurer Reichlin für Anselmi ausführen sollte. «Er, der Steinhauer, ich, der Maurer und Hobbygeologe. Wir verstanden uns sofort», erzählt Reichlin. So entstand aus einem Arbeitsauftrag eine gute Bekanntschaft. Und so gelangte Reichlin an die Tagebücher des Wassners. Schriften, die einen tiefen und bemerkenswerten Einblick in den Zweiten Weltkrieg vermitteln.

Thomas Reichlin, Herausgeber der «Kriegstagebücher 1942 und 1943» von Josef (Giuseppe) Anselmi. Er sitzt auf dem Brunnen, den der Wassner Anselmi gefertigt hat. Bild: Kristina Gysi (Goldau, 13. August 2021)

«Anselmi verkaufte mir vor vielen Jahren ein handbeschriebenes Heft mit der Bitte, die Texte darin zu veröffentlichen», erzählt Reichlin unter dem Blätterdach seiner Pergola. Die Augen hinter den Brillengläsern sind auf ein zerfleddertes, schwarzes Büchlein geheftet. Es folgten Jahre der Aufarbeitung, laut dem Vorwort im Buch wurde Anselmis Handschrift «wortgenau transkribiert». Im Gespräch sagt Reichlin: «Die Texte sind zu 99,5 Prozent Eins-zu-Eins dem Original entnommen. Eine Transkription trägt immer die Handschrift dessen, der sie macht.» Nach intensiver Arbeit und pandemiebedingter Verzögerung wurden Josef (Giuseppe) Anselmis «Kriegstagebücher 1942 und 1943» dieses Jahr veröffentlicht, herausgegeben von Thomas Reichlin.

Nicht aus Abenteuerlust eingerückt

Anselmi kam 1921 zur Welt und verbrachte die grösste Zeit seiner Kindheit und Jugend in Wassen. Seine Mutter war Urnerin, der Vater ein italienischer Gastarbeiter und so war Anselmi, zumindest auf Papier, ebenfalls Italiener. Doch der junge Giuseppe fühlte sich stets als Schweizer, nannte sich Josef und sprach kaum Italienisch. 1942, der Zweite Weltkrieg war bereits weit fortgeschritten, entschied sich Anselmi, die Rekrutenschule in Italien zu absolvieren. «In einer Rezension wurde geschrieben, dass er wohl auch aus Abenteuerlust eingerückt sei», so Reichlin. «Aber das stimmt nicht.»

Ein weiteres fotografisches Dokument, das Josef Anselmi zeigt. Bild: PD

Die Angst sei es gewesen, die Anselmi ins Militär gezogen habe. Die Angst, als Deserteur zu gelten und der italienischen Armee zum Opfer zu fallen, wenn diese erst einmal merken würde, dass er keinen Dienst leisten würde. Und auch an seine Familie, die in ärmlichen Verhältnissen lebte, habe er gedacht. Als gefallener Soldat, so wusste Anselmi, würde seine Familie bis ans Lebensende finanzielle Unterstützung erhalten. Der junge Mann zog aus Wassen an die Front.

Das originale Tagebuch neben der publizierten Version. Bild: Kristina Gysi (Goldau, 13. August 2021)

Die Kleber auf der Weltkarte zeigen, wo sich Anselmi während des Dienstes überall aufgehalten hat. Bild: Kristina Gysi (Goldau, 13. August 2021)

Seine Kriegserlebnisse schrieb Anselmi nieder, mit Tinte in ein altes Schulheft. Die Schilderungen handeln von sowjetischen Kriegsgefangenen, jüdischen Zwangsarbeitern, Toten. Dinge, die der Beobachter nicht so recht zu verstehen scheint, weder einordnen noch beurteilen kann. «Wir haben nie darüber gesprochen, was er im Krieg erlebt hat», so Reichlin. «Aber ich bin mir sicher, dass ihn diese Erinnerungen bis an sein Lebensende begleitet haben.» Anselmis Wunsch, seine Schriften publik zu machen, wirkt wie ein Versuch, etwas Gutes zur Katastrophe beizutragen. Ein stiller Wunsch der Welt zu zeigen, was auf keinen Fall wieder passieren darf.

Die Lebensgeschichte in Erinnerung behalten

Als ein sehr gutmütiger und ruhiger Typ beschreibt Reichlin den Mann aus Wassen. Einer, der sich zwar als Schweizer gefühlt habe, aber doch immer, selbst bei grösster Hitze, einen Espresso schlürfte. «Hochintelligent war er», sagt Reichlin und zeigt eine Seite im Tagebuch, auf der Anselmi das kyrillische Alphabet geübt hatte. Schliesslich führt Reichlin in seinen üppig bewachsenen Garten. Da steht er, der Brunnen von Anselmi. «Das Wasser hätte ich noch wechseln sollen», sagt Reichlin, mehr zu sich selbst. Er streicht über die raue Oberfläche des Natursteins. Ein Andenken an seinen Bekannten, dessen Lebensgeschichte Reichlin mit dem publizierten Werk vor dem Vergessen bewahren möchte.

Hinweis: Die «Tagebücher 1942 und 1942» von Josef (Giuseppe) Anselmi sind hier erhältlich.