Zweitwohnungsgesetz SP-Landrat fordert: Urner Justizdirektion soll mehr kontrollieren statt nur beraten Die Umsetzung des Zweitwohnungsgesetzes entpuppt sich als anspruchsvoll. Die Erfahrungen sind aber grundsätzlich positiv, wie die Regierung in ihrer Antwort auf einen Vorstoss zum Vollzug schreibt. Markus Zwyssig 12.12.2020, 17.42 Uhr

In Andermatt, wie auch in den anderen beiden Gemeinden des Urserntals, gibt es einen hohen Anteil an Zweitwohnungen. Bild: Pius Amrein (Andermatt, 2. Oktober 2019)

Seit vier Jahren gilt in der Schweiz das Zweitwohnungsgesetzt. Für dessen Vollzug sind die Baubehörden der Gemeinden zuständig. Dem Regierungsrat seien hierbei keine Missbräuche bekannt. Dementsprechend seien auch keine weiteren Massnahmen ergriffen worden. Das hält die Regierung in ihrer Antwort auf eine Interpellation von Landrat Adriano Prandi (SP, Altdorf) fest. Der Regierungsrat ist aber bereit, den durch den Bund in Aussicht gestellten Wirkungsbericht, die darin enthaltenen Erkenntnisse und die vorgeschlagenen Massnahmen mit Blick auf die spezifischen Verhältnisse im Kanton Uri zu überprüfen. Gezielt könnten dann weitere Abklärungen getroffen werden und gegebenenfalls könne man mit den Gemeinden weitere Massnahmen prüfen.

Das im Januar 2016 in Kraft getretene Zweitwohnungsgesetz (ZWG) setzt die angenommene Zweitwohnungsinitiative «Schluss mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen» vom 11. März 2012 um. Das ZWG bringt einschneidende bau- und planungsrechtliche Konsequenzen für die betroffenen Gemeinden mit sich. In Uri haben Seelisberg, Bauen, Spiringen, Unterschächen, Gurtnellen, Wassen, Göschenen, Andermatt, Hospental und Realp einen Zweitwohnungsanteil von über 20 Prozent. In diesen Gemeinden dürfen neue Zweitwohnungen nur unter strengen Auflagen bewilligt werden.

Viele Zweitwohnungen haben mit der Abwanderung zu tun

In der Mehrheit dieser Gemeinden habe aber nie ein übermässiger Zweitwohnungsbau stattgefunden, wie die Regierung festhält. Der hohe Anteil an Zweitwohnungen sei vor allem auf die Abwanderung zurückzuführen. «In den wenigen Zweitwohnungsgemeinden mit einer grösseren Dynamik im Bau- und Immobilienmarkt sind die Wirkungen insbesondere auf die Bauten und Nutzungen in den Quartieren und Dorfkernen vielschichtig», schreibt die Regierung. So kann eine Wohnung, die bereits vor März 2012 bestand, weiterhin sowohl als Erst- wie auch als Zweitwohnung genutzt werden. Falls es ökonomisch vorteilhafter ist, eine Wohnung als Zweitwohnung zu nutzen, könnten sich die Dorfkerne vermehrt entleeren.

Die Umsetzung des ZWG sei für sämtliche Gemeinden anspruchsvoll, schreibt die Regierung weiter. Die Gesetzgebung sei umfangreich und komplex. «Trotzdem sind die Erfahrungen im Bereich des Vollzugs grundsätzlich positiv. Die betroffenen Baubehörden in den Gemeinden nehmen mit Unterstützung der Justizdirektion diese Aufgabe gesetzeskonform wahr», gibt sich die Regierung überzeugt.

Kanton hilft bei einer besseren Nutzung der Zweitwohnungen

Ziele und Strategien legt die Gemeinde insbesondere im Siedlungsleitbild fest. In Andermatt und Realp liegt ein solches vor. In Hospental und Seelisberg fehlt es noch. Andermatt und Hospental haben in ihren Nutzungsplanungen Gebiete mit einem minimalen Erstwohnungsanteil ausgeschieden. Der Kanton hat mit den Gemeinden und mit Unterstützung des Bundes Massnahmen zur Belebung der Ortskerne geprüft und umgesetzt. Diese sind auf der Infoplattform Wohnraumförderung ersichtlich und beinhalten auch Massnahmen, wie Gemeinden vorgehen können, damit Zweitwohnungen besser genutzt werden.

Prandi: «Augenmerk auf Fehlanreize legen»

SP-Landrat Adriano Prandi. Bild: PD

Adriano Prandi ist mit der Antwort des Regierungsrats grösstenteils zufrieden. Diese sei ausführlich und sorgfältig erstellt worden. «Der Regierungsrat hat nicht nur aufgezeigt, wie der aktuelle Stand ist, sondern auch auf Probleme hingewiesen.» Dazu gehören für Prandi die Fehlanreize, wenn Wohnungen, die vor 2012 erstellt wurden, aus finanziellen Gründen als Zweitwohnungen umgenutzt werden und sich so Dorfkerne entleeren könnten. Sollte die Anzahl der Zweitwohnungen in Dorfkernen steigen, besteht gemäss ZWG die Möglichkeit einer Sistierung der Umnutzung. «Auf diese negativen Entwicklungen muss der Regierungsrat unbedingt sein Augenmerk legen», so Prandi.

Prandi ist aufgefallen, dass die Justizdirektion, als Aufsichtsbehörde, eher eine beratende Funktion wahrnimmt und nicht als Kontrollinstanz waltet. «Es ist anzustreben, dass Baugesuche im Zusammenhang mit Zweitwohnungen in Zukunft stichprobenweise geprüft werden.» Wichtig findet Prandi die Siedlungsleitbilder. «Diese schaffen Bewusstsein und Rahmenbedingungen für Ziele wie zum Beispiel die Belebung des Ortskerns.» Er sei gespannt, ob im Wirkungsbericht des Bundes auch Aussagen zum Kanton Uri zu finden seien und erwarte, dass der Landrat dazu vom Regierungsrat eine Wertung erhalte.

Hinweis: Die Interpellation zur Umsetzung des Zweitwohnungsgesetzes wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch im Landrat behandelt.