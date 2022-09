Zwillingstreff Finden Sie den Unterschied? Über 100 Zwillinge trafen sich in Altdorf Das Schweizerische Zwillingstreffen fand nach einer zweijährigen Pause in Altdorf statt. Wir haben fünf von ihnen getroffen. 11.09.2022, 14.51 Uhr

Am Wochenende dürfte es in Altdorf einiges an Verwirrung gegeben haben. Schliesslich waren an die 100 Zwillinge im Ort unterwegs (wir berichteten). Das Schweizerische Zwillingstreffen hat Tradition, seit 1976 wird es jährlich durchgeführt.

In Altdorf stand ein gemütliches Programm für die ein- und zweieiigen Zwillinge an, man gönnte sich ein entspanntes Wochenende unter Gleichgesinnten. Nach der Generalversammlung gab es ein Abendessen, inklusive Tombola und Live-Musik. Am Sonntag ging es mit dem Schiff zum Rütli, wo wieder gespeist wurde.

Wir haben fünf Zwillings-Pärchen getroffen. Schauen Sie selbst: Fällt das Unterscheiden leicht?

Irene Bieri aus Gisikon und Monika Felder aus Entlebuch. Bild: Boris Bürgisser (Altdorf, 10. September 2022)

Valentina und Caroline Egli aus dem Rheintal. Bild: Boris Bürgisser (Altdorf, 10. September 2022)

Cornelia und Erika Stöckli aus dem Kanton Zürich. Bild: Boris Bürgisser (Altdorf, 10. September 2022)

Willi und Walter Haslimeier aus dem Toggenburg. Bild: Boris Bürgisser (Altdorf, 10. September 2022)

Nelly Bertschinger aus dem Toggenburg und Rosmarie Gisler aus Spanien. Bild: Boris Bürgisser (Altdorf, 10. September 2022)

(se)