Vandalen beschädigen Brasil-Kreisel in Weggis – die Polizei sucht Zeugen Die Installation des Brasil-Kreisels ist am Wochenende von Unbekannten beschädigt worden. Der Sachschaden beträgt rund 4000 Franken. Roger Rüegger 27.05.2020, 11.21 Uhr

Die Installation des Brasil-Kreisels an der Kantonsstrasse in Weggis ist am Wochenende von unbekannten Personen beschädigt worden war. Der Vandalenakt dürfte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag zugetragen haben, wie die Luzerner Polizei am Mittwochmorgen mitteilte.

Der Brasil-Kreisel an der Kantonsstrasse in Weggis. Bild: PD

Die unbekannte Täterschaft riss gemäss Polizei ein LED-Lichtband beim Kreisel ab, nahm dieses mit und liess es auf der Höhe der Remsistrasse 9 im Remsibach liegen.

Das Lichtband wurde bei der Remsistrasse liegengelassen.. Bild: PD

Das Lichtband sei zerstört und könne nicht mehr verwendet werden. Zudem seien beim Kreisel die Wasserdüsen verstellt und teilweise beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 4000 Franken.

Die Luzerner Polizei sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich mit der Luzerner Polizei unter Telefon 041 248 81 17 in Verbindung zu setzen.