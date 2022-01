Traumwetter sorgt für Stau auf Zentralschweizer Strassen

Verkehr Stau auf Zentralschweizer Strassen wegen traumhaftem Skiwetter Das sonnige Wetter lockte am Sonntag zahlreiche Personen in die Berge. Weil nun die meisten wieder auf dem Heimweg sind, staut es auf den Zentralschweizer Strassen. 16.01.2022, 17.20 Uhr

Bereits am Sonntagmorgen hiess es bald mal: keine Parkplätze mehr, wie PilatusToday berichtet. In Engelberg, Glaubenbergpass, Ibergeregg, Ratenpass, Schönegg, Zugerberg und Alpthal und Brunni meldete Via Suisse, dass alle Parkplätze besetzt sind und empfahl die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.