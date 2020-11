Vorsicht: Zentralschweizer Polizeikorps warnen vor Erpresser-Mails Bei den Polizeikorps gingen in den vergangenen Tagen und Wochen vermehrt Meldungen von Bürgern ein, die in ihrem Posteingang auf eine Erpresser-Mail gestossen sind. Bei diesen handelt es sich um Spam-E-Mails, welche offenbar ungezielt versendet werden. 25.11.2020, 12.15 Uhr

«Hallo, ich bin ein Hacker, dem es gelungen ist, die volle Kontrolle über Ihr Gerät zu erlangen»: So lautet der erste Satz eines der typischen Erpresser-Emails, die derzeit im Umlauf sind. Viele nichtsahnende E-Mail-Nutzer werden darin aufgefordert, 1000 US-Dollar in eine Bitcoin-Brieftasche zu bezahlen. Ansonsten drohten die Betrüger damit, Bilder oder Videos mit sexuellen Inhalten des möglichen Opfers zu veröffentlichen und an sämtliche Kontakte zu versenden.