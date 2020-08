Interview Wädis rotes Reich hat eine starke amerikanische Prägung Coca-Cola-Fan Wädi Kälin aus Gross bei Einsiedeln sammelt Artikel der Getränkemarke aus Atlanta. Was es nicht gibt, stellt er selber her. Interview: Roger Rüegger 09.08.2020, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wädi Kälin auf der WC-Schüssel, die nicht Originalstück ist.

Feuerzeuge sind nicht immer als solche zu erkennen. Die Kutsche aus Gusseisen ist eines von Wädis Lieblingsstücken. Coca-Cola so weit das Auge reicht.

Diesen Schirm kaufte ein Freund des Sammlers einer Frau in den USA auf der Strasse ab. Auch das ein Kleinod in Wädis Museum.

Nicht überall, wo Coca-Cola drauf steht, ist auch Coca-Cola drin...

...in den meisten Fällen jedoch schon.

Den Coca-Cola-Truck gibt es in allen Grössen.

Wädi Kälin (61) hat ein Zimmer als Coca-Cola-Museum eingerichtet. Neben Flaschen und Gläsern hat der dreifache Vater Emailschilder, Spielzeuge, Popcorn-Maschinen oder Telefone platziert. Der gelernte Schriftsetzer, der beim «Einsiedler Anzeiger» arbeitet, ist stolz auf seine Sammlung, die er gerne präsentiert. Trotzdem mussten wir ihn für das Interview überreden.

Zur Vorbereitung habe ich zum Zmorge eine Dose Coca-Cola Zero getrunken. Sind wir auf Augenhöhe?

Wädi Kälin: Der Gedanke ist gut. Ich trinke jeden Tag Coca-Cola zum Zmorge. Aber Zero sehe ich als Vergewaltigung am Getränk. Das trinke ich nie.

Ein Kaffee zum Start in den Tag ist kein Thema für Sie?

Nein, ich trinke fast ausschliesslich Coca-Cola und Wasser. Selbst zu Fleisch oder Fondue. Alkohol gibt es nur in Ausnahmefällen. Wenn Sie aber Kaffee möchten, wir haben eine Nespresso-Maschine. Die müssen Sie bedienen, ich kann’s nicht.

Danke, dann noch eine Cola. Warum sind Sie ein Fan?

Wie fast jedem Kind, schmeckte auch mir das süsse Getränk. Bis heute ist diese Lust geblieben.

Auf Ihre Sammlung sind Sie sichtlich stolz. Dennoch sagten Sie dem Interview nur zögerlich zu. Weshalb?

Nach einem TV-Beitrag wurde ich überhäuft von Angeboten. Leute wollten mir Dinge verkaufen, auf denen Coca-Cola stand. Auch interessante Artikel. Viele verlangten aber Fantasiepreise und wurden penetrant mit Anbieten. Das war unangenehm.

Wädi Kälin (61) ist stolz auf seine Coca-Cola-Sammlung bei sich zu Hause. Bild: Nadia Schärli (Gross, 31. Juli 2020)

Sind Sie nicht auf der Suche?

Doch. Ich suche und durchstöbere jeden Abend Internetportale. Wer etwas loswerden will, soll es online stellen. Ich finde es. Zudem ich fahre jeden Samstag nach Zürich zu Flohmärkten am Helvetiaplatz und am Bürkliplatz. Im April und Mai nicht, da die Märkte nicht durchgeführt wurden. Meine Frau war überfordert, als ich die Samstage zu Hause verbringen musste und nicht auf der Jagd war.

Was kauften Sie zuletzt?

Ende Juli fand ich einen roten Kasten, von dem ich erst glaubte, dass es sich um eine Kühlbox handelt. Es war aber eine Kiste mit einer Flasche, eingebettet in Kunstrasen. Dazu ein Videospiel und ein Trikot. Die wurde auf die WM 2018 in Russland angefertigt. Vielleicht als Kundengeschenk oder Wettbewerbspreis..

Wieviel kostet so etwas?

Wie selten die Box ist, weiss ich nicht. Der Verkäufer wollte 150 Franken. Wir einigten uns tiefer.

Finden Sie im Internet auch interessante Stücke?

Auch da gibt es Perlen. So hat es mir eine Stereoanlage in Form einer zwei Meter hohen Flasche angetan. Die funktioniert und ist mit einer Lichtorgel ausgestattet. Die holte ich in Lenzburg. Auch eine kleine Kutsche aus Gusseisen gehört zu meinen Lieblingsstücken, die ich dank eines Kollegen-Tipps im Zürcher «Niederdörfli» fand. Oder ein Telefon mit Drehteller, auf dem Eisbären tanzen.

Weiss man bei Coca-Cola von Ihrer Sammlung?

Als ich dem Konzern in der Schweiz einen gebrauchten Stehtisch abkaufen wollte, fragte ich schriftlich an und legte Bilder der Sammlung bei. Seither wissen sie davon. Als Antwort schenkte mir die Company einen neuen Tisch. Coca-Cola Schweiz unterstützt auch unseren Sammler-Club.

Was ist mit der Kloschüssel und dem roten Teppich?

Die ist nicht original, der WC-Deckel mit dem Schriftzug «Clean» aber schon. Den an die Wand zu schrauben, war mir zu einfältig. So installierte ich eine Kloschüssel, klebte das Coca-Cola-Logo drauf. Den Teppich knüpfte ich selber, wie auch den, auf dem Sie stehen.

Wie und warum sind Sie Sammler geworden?

1983 kaufte ich in Frankreich eine Badetasche. Mir gefiel der Schriftzug und die Farbkombination rot-weiss. Als Schriftsetzer hat man ein Auge für solche Dinge. Der Schriftzug ist seit der Erfindung am 8. Mai 1886 mehr oder weniger gleich geblieben. Mit den Jahren kam mal eine Welle unter dem Schriftzug hinzu. Mein Geburtstag ist übrigens auch der 8. Mai. Vielleicht hat mich das zusätzlich inspiriert.

Wo hört der Spass auf?

Im Grunde nie. Ich hätte gerne einen alten Coke-Automaten, aber die werden teuer gehandelt. Wenn ich für die Summe ein Auto bekomme, nehme ich lieber das. Cola ist nur Hobby.

Gibt es viele Fans der Marke?

Im Club sind rund 90 Mitglieder. Darunter solche, die ihre ganze Wohnung rot ausgestattet haben. Ich halte mich ausserhalb meines Zimmers zurück.

Nun ja. Suchen musste ich Ihr Haus nicht lange!

Die Leuchtreklame an der Front kommt schon zur Geltung, was?

Ja, die passt. Wie steht Ihre Frau zu Ihrem Hobby?

Bei der Badetasche war sie dabei, also von Beginn weg. Sie sammelt nicht, aber unterstützt mich. Wenn ich auf dem Flohmarkt ein Stück finde und nicht weiss, ob ich dieses schon besitze, schicke ich ein Foto. Sie durchsucht die Sammlung und gibt das Okay. Sie hat mir zudem das Zimmer überlassen, in der die Sammlung jetzt platziert ist.

Wie meinen Sie das?

Die Sammlung war zuvor im Estrich. Als das letzte unserer Kinder ausgezogen ist, zügelte ich mein Büro in sein Zimmer und hatte im Sinn, meine Sammlung im ehemaligen Büro zu erweitern. Meine Frau Esti hatte gleichzeitig die Idee, ein Ankleidezimmer zu machen. Dann meinte sie: «Wädi, ich habe gar nicht so viel anzuziehen, erweitere Du Deine Sammlung.»

Wahre Liebe! Teilen Ihre zwei Söhne und die Tochter die Leidenschaft?

Cola war nur ein Thema, als sie klein waren und mitbekommen haben, dass der Vater Coca-Cola trinkt, sie sich aber mit Sirup begnügen müssen. Da verzichtete ich ein paar Jahre. Ich kann ja nicht Limonade trinken und die Kinder müssen zusehen. Sie haben andere Interessen. Die Söhne etwa sind im Ringsport aktiv.

Auch hier gibt es eine Verbindung mit Coca-Cola, nicht?

Indirekt. Der frühere international erfolgreiche Ringer Hans Birrer traf in Amerika eine Frau mit einem Schirm, dessen Griff wie eine Coke-Flasche aussieht. Er kaufte ihn ihr ab und schenkte ihn mir, was mich noch heute freut. Auch der Grosser Rennfahrer Marcel Fässler bringt ab und zu etwas von seinen Reisen mit. Schön, dass Kollegen an meine Leidenschaft denken, wenn sie unterwegs sind.

Sind Sie Coca-Cola süchtig?

Unbedingt. Das ist eine Sucht, aber es ist eine schöne Sucht.