Wahlen Zug – Kantonsrat So hat die Gemeinde Unterägeri gewählt Die Delegation der Gemeinde Unterägeri im Kantonsparlament besteht neu aus Vertreterinnen und Vertretern der SVP (2), Die Mitte (1), FDP (1), GLP (1) und SP (1). 02.10.2022, 20.37 Uhr

Die Wählerinnen und Wähler in Unterägeri haben entschieden: Sie wählten am Sonntag sechs Personen in den Zuger Kantonsrat. Vier Bisherige wurden wiedergewählt. Zwei Neue haben die Wahl geschafft.

Die Delegation aus Unterägeri besteht neu aus folgenden Personen: Jost Arnold (FDP), Beat Iten (SP), Fabio Iten (Die Mitte), Klemens Iten (GLP), Esther Monney-Rogenmoser (SVP) und Thomas Werner (SVP).

So haben sich die Parteistärken im Wahlkreis verändert

Die Partei SVP bleibt die stärkste Kraft in Unterägeri mit 27,4 Prozent Wähleranteil. Sie musste aber eine Abnahme ihrer Parteienstärke um 1,5 Prozentpunkte hinnehmen. Zweitstärkste Partei ist die FDP (22,9 Prozent, +3,6 Prozentpunkte), drittstärkste Die Mitte (21,4 Prozent, -2,2 Prozentpunkte).

Wie die Kandidierenden abgeschnitten haben

Das beste Resultat aller gewählten Kandidierenden in Unterägeri holte Thomas Werner (SVP) mit 1765 Stimmen. Niemand hat die Wiederwahl verpasst.

Die Resultate aller Kandidatinnen und Kandidaten zum Durchsuchen:

Gemeinderatswahlen

