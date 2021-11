LZ-Weihnachtsaktion Schwerkranke Urner Bäuerin und Mutter: «Ich wäre so gern fit für meine Familie und den Hof» Brigitte und Pirmin führen einen Hof in der Bergzone. Sie haben vier Kinder, das jüngste hat Trisomie 21. Leider hat die Bäuerin eines schweres Nierenleiden. Die nächste Zeit wird besonders schwierig. Wir helfen. Arno Renggli 25.11.2021, 16.30 Uhr

Die ganze Bergbauernfamilie mit Brigitte (35), Pirmin (36), Liana (8, rechts), Flurin (7), Silia (4) und Aleria (1,5). Bild: Boris Bürgisser

(13. November 2021)

Man kommt in eine ganz andere Welt; vor allem als Agglo-Mensch. Hat das Gefühl einer urtümlichen Schweiz, von archaischer Heimat. Es ist wunderschön hier. Aber das Leben ist auch streng, vor allem wenn man einen ­Bauernhof führt. In der Bergzone 3 und 4. Man muss guten Halt finden im steilen Gelände. Doch Liana, Flurin und Silia, Kinder des Urner Bauernpaares ­Brigitte und Pirmin, klettern wie junge Gämse umher. Das jüngste, Aleria, wird getragen. Auch im Haus drin kann sie sich erst am Boden robbend fort­bewegen. Was sie begeistert macht.

Aleria hat das Down-Syndrom. Die entsprechende Diagnose erhielt das Paar erst spät in der Schwangerschaft. Bewusst hatten sie auf eine Frucht­wasseruntersuchung verzichtet.

«Es wäre ohnehin kein Thema gewesen, das Kind nicht zu bekommen»,

stellt Pirmin klar. Und ergänzt: «Natürlich war es zuerst ein Schock, als wir es wussten. Und natürlich macht man sich dann Gedanken über die Zukunft. Aber wir lieben Aleria genau wie unsere anderen Kinder. Und wir waren ­sicher, wir schaffen das.» Vor allem, nachdem Aleria die notwendigen Darm- und Herzoperationen gut überstanden hatte, schien alles gut zu kommen. Eine starke Familie würde ihre anspruchsvollen Aufgaben meistern.

Spenden-Postkonto 60-33377-5

IBAN CH89 0900 0000 6003 3377 5

Online auf luzernerzeitung.ch/spenden

Dialyse – und irgendwann eine Nierentransplantation

Wären da die schweren gesundheitlichen Probleme nicht, an denen Brigitte leidet. Ihre Nierenleistungen haben in den letzten Monaten stetig nachgelassen, liegen bei 20 Prozent. Entsprechend ist sie oft erschöpft, hat Migräne, ihr Blutdruck ist sehr hoch. «Gerne wäre ich fit für meine Familie und für den Hof. Es ist schwer zu akzeptieren, dass dies oft nicht möglich ist.»

Brigittes gesundheitliche Situation hat sich inzwischen so entwickelt, dass nun eine regelmässige Dialyse ansteht, bei der das Blut gereinigt wird. Immerhin wird dies in einer Form geschehen, die Brigitte zu Hause selbstständig machen kann. Aber viermal am Tag wird sie damit beschäftigt sein. Und auch die Kinder werden sich an eine Situation gewöhnen müssen, in der sich ihre Mutter mit der entsprechenden rollenden Apparatur durch die Wohnräume bewegt. «Unsere Kinder wissen so gut wie möglich Bescheid», sagt sie. «Wir sind ihnen gegenüber offen. Mit Liana, der Ältesten, schaute sie kürzlich einen Dokfilm zu Thema Dialyse.

Warten auf eine Organtransplantation

Die Dialyse kann aber nicht die endgültige Antwort sein. Erste Abklärungen laufen auch im Hinblick auf eine Nierentransplantation. Noch wird ärztlicherseits abgewartet. Denn nebst dem Umstand, dass eine passende Niere erst zur Verfügung stehen müsste, ist es auch wichtig, dass Brigitte selber zu diesem Schritt mit Überzeugung Ja sagen kann. Denn die Einstellung von ­Patientinnen und Patienten ist offenbar mitentscheidend dafür, ob der Körper ein neues Organ dann auch annimmt.

Diese Chancen stehen heutzutage aber sehr gut. Und somit auch die Chancen der Familie, dass irgendwann eine Normalität zurückkehrt und sie auch die Bewirtschaftung des Hofes wieder mit voller Kraft leisten können. Auf dieser Höhe geht es ja nicht nur darum, Erträge zu erzielen. Sondern eine Landschaft zu pflegen, die für viele Menschen sehr wertvolles Naherholungsgebiet ist. Die LZ-Weihnachtsaktion hilft mit einem Beitrag, die durch krankheitsbedingte Kosten auch finanziell schwierige Zeit zu überbrücken. Damit eine Sorge weniger auf der Familie lastet.

«Wir haben auch gelernt, geduldig zu sein»

«Wir versuchen, uns nicht die ganze Zeit mit der Krankheit zu befassen», sagt Pirmin.

«Zwangsläufig denkt man ja schon genug daran.

Wir haben auch gelernt, geduldig zu sein.» Und Brigitte ergänzt: «Wir nehmen es Tag für Tag. Und versuchen zusammen mit unseren vier Kindern auch die schönen Seiten des Alltags zu geniessen.» Es könnte alles gut sein – hier oben. Streng, ­anspruchsvoll und gut. Und so wird es auch wieder werden. Brigitte und Pirmin glauben fest daran.