Vorsicht Waldbrandgefahr: fünf Zentralschweizer Kantone haben Mahnungen erlassen

Die Trockenheit in der Schweiz und die erwarteten hohen Temperaturen in den nächsten Tagen erhöhen die Waldbrandgefahr. Zahlreiche Kantone mahnen zum sorgfältigen Umgang mit Feuer im Wald oder in Waldesnähe. Vier Kantone haben ein absolutes Feuerverbot erlassen.

30.07.2020, 08.55 Uhr