Keine Abstandsregeln: Was auf Lidernen im Kanton Uri gilt, ist auf anderen SAC-Hütten tabu Auf der Lidernenhütte im Riemenstaldnertal werden die Corona-Abstandsregeln bewusst nicht eingehalten, was jedoch legal ist. Dem Schweizer Alpenclub SAC missfällt das – doch eingreifen kann er nicht. Lukas Nussbaumer 08.08.2020, 05.00 Uhr

Die Berge werden derzeit regelrecht überrannt. In den 153 Hütten des Schweizer Alpenclubs (SAC) könnten deshalb vor allem an Wochenenden oft doppelt so viele Gäste schlafen, wie es Betten gibt. Doch wegen der Corona-Abstandsregeln müssen die Hüttenwarte ihre raren Plätze sogar reduzieren. Denn laut dem «Branchenkonzept für bewartete Berghütten» des SAC, akzeptiert vom Bundesamt für Gesundheit, gilt zwischen Personen ein Abstand von 1,5 Metern. Dieser ist gemäss der Checkliste, die das Konzept ergänzt, «obligatorisch und absolut unverzichtbar». Sämtliche Hüttenwarte wurden vom SAC und dem Verband der Hüttenwartinnen und Hüttenwarte erst kürzlich und erneut darauf hingewiesen.

Im Wallis, wo über 60 und damit am meisten Berghütten stehen, hat dieser Brief seine Wirkung teils verfehlt. So sind bei der Dienststelle für Arbeitnehmerschutz und Arbeitsverhältnisse mehrere Beschwerden von Gästen eingegangen. Sie monieren, die Coronaschutzmassnahmen würden «auf diversen Hütten nicht zufriedenstellend eingehalten», wie Andrea Strohmeier in einem unserer Zeitung vorliegenden, erneuten Schreiben an die Hüttenwarte festhält. Strohmeier, Präsidentin des Verbands der Hüttenwarte und Hüttenwartin auf der Lötschenpasshütte, richtet denn auch einen eindringlichen Appell an ihre Berufskolleginnen und Berufskollegen: «Wir bitten alle nochmals dringend, das eigene Schutzkonzept bestmöglich umzusetzen.»

Konsequente Einhaltung der Regeln hätte Konkurs zur Folge

Unterschiedlich interpretiert wird das Schutzkonzept des SAC auch in der Zentralschweiz, wie Gäste und Bergführer Erfahrungen unserer Redaktion bestätigen. Einer, der sich nicht konsequent an die Abstandsregeln hält, ist Christian Affolter. Der 33-Jährige führt zusammen mit Eliane Schiess die Lidernenhütte im Riemenstaldnertal im Kanton Uri und gibt auf seiner Website unumwunden zu:

«Bei den Übernachtungsgästen können die erforderlichen Abstände von 1,5 Metern beim Essen und teilweise auch beim Schlafen nicht eingehalten werden. Dies gilt insbesondere an Freitagen und Samstagen.»

Es ist denn auch die auf 1727 Meter über Meer liegende und der SAC-Sektion Mythen gehörende Lidernenhütte, die von Berggängern als Abweichlerin von den Coronaregeln kritisiert wird.

Christian Affolter vor der Lidernenhütte, die er seit diesem Jahr bewartet.

Bild: Eveline Beerkircher (6. August 2020)

Affolter stützt sich in seinem ausführlichen, auf der Website publizierten Konzept auf die Coronabundesverordnung und auf Gastrosuisse (siehe Kasten am Ende des Beitrags). Der in Schwyz aufgewachsene und bis 2013 in Goldau wohnhafte Hüttenwart handelt also gesetzeskonform, auch wenn er damit unter den Hüttenwarten alleine dasteht. Affolter begründet die Anwendung des Ausnahmepassus mit wirtschaftlichen Gründen: «Die konsequente Einhaltung der Distanzregeln an den Wochenenden würde bedeuten, dass mindestens zwei Drittel der Einnahmen wegfallen, während die Ausgaben nur marginal sinken. Der sichere Konkurs wäre die Folge.»

Wie wichtig die Wochenenden für ihn sind, zeigt die Statistik: Auf der 87 Plätze bietenden Hütte übernachten 63 Prozent der Gäste in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag. Trotz Ausnahmepassus glaubt Affolter, heuer keine schwarzen Zahlen zu schreiben und den Jahresumsatz seines Vorgängers von rund 400'000 Franken nicht zu erreichen.

Gäste werden auf erhöhtes Infektionsrisiko hingewiesen

So wichtig die Einnahmen für den Vollamt-Hüttenwart sind: Affolter nimmt für die Verhinderung eines Umsatzeinbruchs eine erhöhte Ansteckungsgefahr in Kauf. «Reisserisch formuliert, ja. Die Realität ist aber nicht so krass. Ich habe das Konzept bewusst so formuliert, dass ich auf der sicheren Seite bin», sagt der frühere Versicherungsspezialist. Affolter informiert die Übernachtungsgäste in seinem Schutzkonzept denn auch über die «voraussichtliche Unterschreitung des erforderlichen Abstands und das damit einhergehend erhöhte Infektionsrisiko». Es sei in wenigen Fällen dazu gekommen, dass an einer Übernachtung interessierte Gäste abgesagt hätten. Ansonsten habe er eine einzige kritische Rückmeldung erhalten.

Affolter sagt, die vom SAC vorgeschlagenen Alternativen zur Linderung von Einbussen habe er geprüft – und verworfen. «Die Saison verlängern kann ich nicht, wir haben bis Mitte Oktober sowieso jeden Tag offen. Und eine Preiserhöhung wäre derart hoch, dass keine Gäste mehr kämen.»

Hüfihütte liegt im Jahressoll, weil sich viel mehr Leute in den Bergen aufhalten

Andere Hüttenwarte wie Kurt Sieber von der auf 2334 Meter über Meer gelegenen Hüfihütte im Maderanertal betonen, sie würden die Abstandsregeln konsequent einhalten:

«Es war für uns nie ein Thema, vom Ausnahmepassus Gebrauch zu machen.»

Statt 32 Übernachtungen bietet Sieber maximal 24 an, je nach Gruppengrösse sind es weniger. Trotz dieser Beschränkung liegt Sieber im Soll; die von der Sektion Pilatus als Ziel formulierten 800 bis 1200 Übernachtungen «dürften erreicht werden, weil sich heuer viel mehr Leute in den Bergen aufhalten». Aktuell – also bei Saisonhälfte – haben in der Hüfihütte 550 Gäste übernachtet. Weitere 450 dürften laut Buchungsstand dazu kommen. Zum Vergleich: Auf der auch im Winter geöffneten Lidernenhütte übernachten jährlich etwa 4500 Leute.

Schutzkonzepte der Hütten werden weder überprüft noch bewilligt

Bruno Lüthi, Bereichsleiter Hüttenbetrieb beim SAC, hat am Branchenkonzept für Berghütten mitgearbeitet. Er sagt, der in der Coronaverordnung enthaltene Ausnahmepassus sei darin bewusst nicht aufgeführt, weil die Ausnahmeregelung zu viele Fragen offenlasse. Lüthi sind neben Christian Affolter von der Lidernen keine Hüttenwarte bekannt, die aus wirtschaftlichen Gründen mehr Gäste aufnehmen, als die Abstandsregeln zulassen.

Mehr als Überzeugungsarbeit leisten und Gespräche führen – mit dem Lidernen-Wart hat es solche gegeben – kann der SAC nicht. Die von jeder Hütte individuell erarbeiteten Konzepte werden weder vom Bund noch vom Kanton validiert noch muss sie der SAC bewilligen. «Jeder Hüttenwart verantwortet sein Konzept und die Umsetzung selber. Die Gäste müssen aber wissen, worauf sie sich bei einem Aufenthalt einzustellen haben. Das haben wir gegenüber den Hüttenteams und Sektionen stets betont, genauso den Grundsatz, dass der Schutz der Gesundheit und die Verhinderung von Ansteckungen erste Priorität haben», sagt Lüthi.

Um die wirtschaftlichen Folgen für die Hüttenwarte zu lindern, schlägt der Zentralvorstand des SAC vor, die Übernachtungs- und Konsumationsabgaben von 15 beziehungsweise 2,5 Prozent in diesem Jahr zu erlassen. Der SAC nimmt damit pro Jahr rund 1,5 Millionen Franken ein. Das letzte Wort haben Ende August die Delegierten der Sektionen als Eigentümerinnen der Hütten.

Stichproben im Kanton Uri, baldige Überprüfung in Nidwalden

Im Kanton Uri wurden die SAC-Hütten stichprobenartig kontrolliert, in Ob- und Nidwalden bis jetzt nicht. Das Schutzkonzept des Brisenhauses, der einzigen Nidwaldner SAC-Hütte, werde jedoch «in den nächsten Tagen geprüft», sagt Karen Dörr, Vorsteherin des Gesundheitsamts. Im Kanton Schwyz ist das nicht nötig, weil die Glattalphütte geschlossen ist. Auf Luzerner und Zuger Gebiet gibt es keine SAC-Hütten.

Anders in Uri und Obwalden, wo 20 respektive 3 Hütten stehen. Beschwerden seien bis jetzt keine eingetroffen, sagen Sonja Aschwanden von der Kantonspolizei Uri und Sandro Kanits, stellvertretender Sekretär des Obwaldner Finanzdepartements. Das gilt nicht für die übrigen Gastrobetriebe. Dort hat es in allen drei Kantonen vereinzelt Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, wonach die Coronaschutzmassnahmen nicht eingehalten würden. Alle Fälle konnten im Gespräch mit den Betreibern und ohne Verzeigungen gelöst werden.

Für Gastro-Luzern-Präsident Ruedi Stöckli ist es Zeit für die Rückkehr in die Normalität Restaurants Ruedi Stöckli, Präsident Gastro Luzern. In ganz vielen Luzerner Restaurants herrsche wieder Normalbetrieb, auch bei ihm, sagt Ruedi Stöckli (Bild), Präsident von Gastro Luzern und Inhaber des Landgasthauses Strauss in Meierskappel. Er sieht die Gastrobranche nicht als Corona-Krisenherd. «Viele stuhlen wieder ganz normal, was auch gerechtfertigt ist», sagt der Wirt, der den «Strauss» schon seit 1987 führt. Gastro Luzern zählt etwa 720 Mitglieder, was rund der Hälfte aller Restaurationsbetriebe im Kanton Luzern entspricht – inklusive Take-aways und Pouletverkaufsstände. Stöckli selber und all jene Gastronomen, welche die Abstandsregeln zumindest ritzen, stützen sich auf die Ausnahmebestimmungen in der Verordnung «über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie». Demnach können Betriebe «aufgrund der Art der Aktivität, wegen örtlichen Begebenheiten oder aus betrieblichen oder wirtschaftlichen Gründen» weder die Abstandsregeln einhalten noch Schutzmassnahmen ergreifen. Sie müssen jedoch die Kontaktdaten der anwesenden Personen aufnehmen und den Behörden im Bedarfsfall zur Verfügung stellen. Gastrosuisse stützt sich in seinem «Schutzkonzept für das Gastgewerbe unter Covid-19» auf diese Verordnung und führt sie aus. Der Schweizerische Alpenclub hingegen erwähnt die Verordnung in seinem «Branchenkonzept für bewartete Berghütten» zwar, nennt die Ausnahmen aber nicht explizit. (nus)