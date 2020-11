«Was geben wir für ein Vorbild ab?»: Nidwaldner Lehrerpräsidentin distanziert sich von freigestellter Maskenverweigerin Die Schule Emmetten stellt eine Lehrerin frei, weil diese sich gegen die Maskenpflicht wehrt. In den sozialen Medien gehen die Wogen hoch. Für die Präsidentin des Nidwaldner Lehrerinnen- und Lehrerverbands hingegen ist klar: Die Schule hat richtig gehandelt. Christian Tschümperlin 12.11.2020, 19.00 Uhr

Der Bericht von der freigestellten Urner Maskengegnerin an der Schule Emmetten wirft hohe Wellen. Primarlehrerin Prisca Würgler wurde freigestellt, weil sie sich weigerte, eine Schutzmaske zu tragen.

Insbesondere in den sozialen Medien wird hitzig über den Fall diskutiert. Ein Twitter-Nutzer meint: «Wir sind mitten in der zweiten Welle, weil allzu viele Leute allzu lange der Meinung waren, Coronamassnahmen beträfen sie nicht.» Doch auf Facebook gab es auch Unterstützung für die Standhaftigkeit der Lehrerin aus dem Kanton Uri. Eine Nutzerin schreibt: «Warum kommen mir da die Hexenverbrennungen in den Sinn? Auch sie waren weise Frauen, im Denken weiter und ganzheitlicher und natürlich auch eine Konkurrenz für Kirche und Obrigkeit!» Die Maskentragepflicht polarisiert.

Hat die Schule mit der Freistellung von Maskengegnerin Prisca Würgler richtig gehandelt? Und ist sie ein Einzelfall? Der Nidwaldner Bildungsdirektor Res Schmid nimmt auf Anfrage unserer Zeitung wie folgt Stellung: «Wir wurden seitens der Schulbehörde Emmetten über den Fall in Kenntnis gesetzt. Die Maskentragpflicht wird weitherum als sinnvolle Massnahme akzeptiert, obwohl sie natürlich eine Einschränkung im Alltag darstellt. Unser höchstes Ziel ist es, das Ansteckungsrisiko zu minimieren.»

Er verweist auf die Mittelschule Nidwalden, wo mehrere Lehrpersonen positiv getestet wurden. «Daher mussten wir versuchen, dies präventiv an der Volksschule mit der Maskentragpflicht anzugehen.» Dies sei bisher erfolgreich gewesen bis auf zwei Volksschulklassen im Kanton Nidwalden. «Sämtliche Massnahmen sind mit dem Kantonsarzt abgesprochen.» Die Hoffnung sei, dass man mit der Massnahme der Maskenpflicht die Schulen möglichst offen halten könne. «Wenn eine Lehrerin positiv ist, besteht die Gefahr, dass die ganze Klasse in Quarantäne geht.» Gesundheitsdirektorin Michèle Blöchliger findet den Fall der freigestellten Lehrperson in Emmetten «unschön und bedauerlich», sagt aber auch:

«Wahrscheinlich hatte die Lehrperson ihre persönlichen Gründe, so zu handeln, aber die Schule hat auch ihre Gründe, dass sie so handeln musste.»

Der Lehrerinnen- und Lehrerverband Nidwalden wurde zu keinem Zeitpunkt involviert. Auf Anfrage unserer Zeitung meint Verbandspräsidentin Lea Lowth, dass es falsch sei, wenn ein Arbeitnehmerverband Schutzkonzepte in Frage stelle, die zur Sicherheit der eigenen Berufsleute gemacht wurden. «Das ist wie beim Bauarbeiter, der auch einen Helm tragen muss.»

Lea Lowth-Stöckli ist Präsidentin des Lehrerinnen- und Lehrerverbandes Nidwalden (LVN). Bild: Matthias Piazza

Lehrpersonen seien in einer Vorbildfunktion und müssten sich an Regeln halten. «Was geben wir für ein Vorbild ab, wenn wir sagen, Regeln sind da, um sie zu brechen?», fragt sie. Ihr ist es wichtig, dass mit der Maskenpflicht Schulschliessungen verhindert werden, wie dies während des Lockdowns im Frühling auch für Primarschulen der Fall war. «Wir gehen davon aus, dass die Mehrheit der Lehrpersonen und der Schüler die Notwendigkeit des Maskentragens einsieht.»

Schutzkonzept war als Alternative zur Freistellung gedacht

Dagmar Rösler, Präsidentin der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer, sieht dies ähnlich. «Ich möchte keine Ferndiagnose abgeben, aber offenbar ist man der Lehrerin entgegengekommen.» Angesprochen auf das Schutzkonzept, das die Schule speziell führ die Lehrerin erlassen hat, nachdem Prisca Würgler ein ärztliches Attest vorgelegt hatte, sagt sie: «Die einvernehmliche Lösung hat nicht geklappt. Lehrer sind Arbeitnehmer. Und Arbeitnehmer müssen sich an die Vorgaben der Arbeitgeber halten.» Die Schule Emmetten hatte Prisca Würgler im Rahmen des Schutzkonzeptes angewiesen, die geforderten Mindestabstände einzuhalten, sich ausschliesslich hinter zur Verfügung gestellten Plexiglaswänden aufzuhalten, Lektionen abzutauschen, um nicht mehrere Klassen zu unterrichten, Begegnungen im Schulhaus oder auf dem Schulareal zu vermeiden, an Teamsitzungen virtuell teilzunehmen und das Vorbereitungszimmer nur alleine zu benutzen.

Die Schule Emmetten betont, dass Prisca Würgler nur freigestellt und nicht gekündigt wurde, sie erhält also weiterhin ihren Lohn. «Die Freistellung wurde vom Schulrat als Alternative für die Lehrperson angeboten, wenn sie mit der Maskensituation im Schulbereich und den zusätzlichen Massnahmen persönlich nicht mehr zurechtkommt, wovon die besagte Lehrperson Gebrauch gemacht hat», teilt Schulrat Ivo Wittwer im Namen des gesamten Schulrates mit.

Zwischen Meinungsfreiheit und Vorbildfunktion

Der Schulrat unterstreicht, dass Lehrpersonen, welche sich kritisch gegen die Coronamassnahmen äussern, das Recht auf freie Meinungsäusserung haben. «Sofern es nicht zu Konflikten mit verordneten Massnahmen kommt, steht einer Beschäftigung an einer öffentlichen Volksschule nichts im Weg», sagt Wittwer. Allerdings sollten sich Lehrpersonen bewusst sein, dass sie in einer öffentlich-rechtlichen Institution angestellt sind, ihre Löhne vom Bürger bezahlt werden und sie eine sichtbare Vorbildfunktion haben.

Ob Prisca Würgler je wieder an der Schule Emmetten unterrichten wird, ist derzeit noch offen. «Über eine Rückkehr der Lehrperson an die Schule Emmetten nach der aktuellen Krisenzeit wurde im Gesamtschulrat noch nicht befunden. Das wird jedoch in absehbarer Zeit Thema an einer Sitzung sein», so Wittwer.