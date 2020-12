Kommentar WEF-Flucht ins Ausland nach internationaler Kritik: Ein fragwürdiger Entscheid Weil die Schweiz als «Pandemie-Hotspot» gilt und internationale Top-Gäste das WEF deswegen kritisieren: Die Vorbereitungen für eine Verlegung des Weltwirtschaftsforums 2021 von Luzern/Bürgenstock nach Singapur laufen bereits. Damit wird die Organisation viel Goodwill seitens der Schweiz verspielen. Jérôme Martinu 01.12.2020, 05.00 Uhr

Jérôme Martinu, Chefredaktor Luzerner Zeitung und Regionalausgaben Bild LZ

Das Vorgehen ist schon sehr speziell. Während die Organisatoren des Weltwirtschaftsforums WEF offenbar bereits über einen neuen Austragungsort für 2021 verhandeln, hielten sie es bislang nicht mal für nötig, die Regierungen in Luzern und Nidwalden zu informieren: Das Forum wird kaum in Luzern und auf dem Bürgenstock stattfinden, sondern höchstwahrscheinlich in Singapur. Das zeigen Recherchen unserer Zeitung.