Weihnachten in der Zentralschweiz

Christkindli Märt am Freitag, 7. Dezember 2018 im Städtchen Willisau.

Das Luzerner Inseli erhält einen Weihnachtsmarkt

Am 28. November eröffnet ein neuer Weihnachtsmarkt in der Stadt Luzern. «Rudolfs Weihnacht» sorgt für Stimmung am Seebecken – im Zentrum steht ein Fonduechalet.