Föhnhafen in Brunnen Wer hat die Verschmutzung angeordnet? Bei einer Seeausbaggerung wurde Material illegal entsorgt. Nun steht ein Schwyzer Ständerat vor Gericht. Ruggero Vercellone 09.12.2020, 08.13 Uhr

Im Frühjahr 2014 arbeitete ein Bagger im Föhnhafen Brunnen. Bild: Leserbild

Um den Kursschiffen der Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) die Ein- und Ausfahrt in den verschlammten Föhnhafen in Brunnen zu gewährleisten, wurden im Frühjahr 2014 insgesamt 6000 Kubikmeter kontaminiertes Seegrundmaterial vom Hafen über die Hafenkante unwiederbringlich in tiefe Seelagen geschoben. Diese Aktion kostete wenige zehntausend Franken. Das Material hätte aber auf einer Reaktordeponie entsorgt werden müssen, was rund eine Million Franken gekosten hätte. Verantwortlich gemacht für diese illegale Entsorgung wurden der damalige Schwyzer Regierungsrat und Baudirektor und heutige CVP-Ständerat Othmar Reichmuth sowie der damalige Schiffsinspektor.