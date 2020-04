Werkarbeiter musste ausweichen: Zeugenaufruf nach Unfall Am Montag ist zwischen Einsiedeln und Biberbrugg ein Unterhaltsfahrzeug der Werkequipe verunfallt. Der Lenker wurde im Traktor eingeklemmt und musste durch Rettungsdienst und Stützpunktfeuerwehr Einsiedeln geborgen werden. Die Kantonspolizei Schwyz sucht einen Zeugen. 27.04.2020, 18.53 Uhr

Das Fahrzeug der Putzequipe landete auf der Seite. Geri Holdener

(pok) Am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr war der Traktor mit Knicklenkung von Einsiedeln nach Biberbrugg unterwegs. In einer Linkskurve wurde er von einem nachfolgenden Personenwagen überholt. Gleichzeitig näherte sich auf der Gegenfahrbahn ein Auto. Um eine Kollision mit einem Personenwagen zu verhindern, lenkte der Traktorfahrer stark nach rechts. Dabei kippte das Fahrzeug und der 53-jährige Lenker wurde in der Kabine eingeklemmt.