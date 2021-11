Der erste Schnee in der Zentralschweiz

Wetter Der erste Schnee kündigt eine winterliche Woche an – gegen Abend sollte es aber wieder trocken werden In der Nacht auf Freitag hat es vielerorts den ersten Schnee gegeben. Nächste Woche könnte ein Tief aus Grönland Winterwetter nach Mitteleuropa bringen. 26.11.2021, 08.53 Uhr

Am Boden setzt sich der Schnee noch nicht fest, aber für ein Schäumchen auf den Autos reicht's. Bild: zim

In weiten Teilen der Schweiz gab es am Freitag ein weisses Erwachen. In der Nacht sank die Schneefallgrenze teilweise bis ins Flachland, auch in der Zentralschweiz reichte es für ein erstes Schäumchen. Im Laufe des Vormittags kann es weiterhin Schnee oder Schneeregen geben, so ein Prognose von Meteonews. Bis zum Abend hin sollte es in der Region Luzern allerdings wieder trocken werden. Dasselbe Bild zeichnet sich im Flachland der anderen Zentralschweizer Kantone ab.

In den Alpen lag die Schneefallgrenze in der Nacht noch höher. Morgen soll es in den Berggebieten oberhalb von 800 Metern aber bis zu 30 Zentimeter Schnee geben, schätzt Meteoschweiz.

Auch für die nächste Woche sind die Aussichten winterlich. Laut Meteoschweiz stösst das Tiefdruckgebiet «Andreas» von Grönland über Grossbritannien Richtung Mitteleuropa vor. (wap/lil)