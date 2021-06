EM-Wetter: Es wird unbeständig in der Zentralschweiz

Wetter Heftiger Hagelsturm über der Zentralschweiz: Gewitter sorgen für überschwemmte Strassen und umgestürzte Bäume Derzeit zieht erneut ein heftiges Gewitter über die Schweiz. Wie bereits am Sonntag ist die Zentralschweiz auch heute wieder betroffen. Wegen der starken Regenfälle kommt es zu Stau. Zudem ist der Zugverkehr zwischen Rotkreuz und Zug unterbrochen. Aktualisiert 21.06.2021, 19.56 Uhr

Unwetter in Emmenbrücke. Leservideo: PilatusToday

Das Wetter in der Schweiz will nicht ruhen. Just vor den Gruppenspielen in Amsterdam (Nordmazedonien-Niederlande), Bukarest (Ukraine-Österreich), Kopenhagen (Russland-Dänemark) und St. Petersburg (Finnland-Belgien) zieht ein Gewitter aus Südwesten über die Schweiz und entlädt Regengüsse mit Hagelkörnern.

In weiten Teilen der Region hagelte es gegen 18.30 Uhr heftig. So erreichen uns Leserbilder aus Ebikon, Meggen, Rotkreuz und Zug. Weisse statt grüne Wiesen und das Wetter mag noch immer nicht ruhen:

Ist denn schon wieder Winter? Eine verhagelte Wiese am Bahnhof in Zug. Bild: Andreas Fässler (Zug, 21. Juni 2021)

Sogar das Innere des Bahnhofs Zug ist weiss:

Weisse Pracht im Bahnhof Zug. Leserbild

Die Leihgasse in Baar gleicht einem Fluss:

Land unter an der Leihgasse in Baar. Leservideo

Kurz vor 19 Uhr meldet der Verkehrsinformationsdienst Via Suisse, dass es auf mehreren Autobahnen und Strassen in der Zentralschweiz zu Verkehrsbehinderungen kommt. Wegen des Gewitters hat es viel Wasser und Hagelkörner auf den Strassen. Dadurch sei Vorsicht geboten. Dies untermauert ein Video eines Lesereporters aus Emmenbrücke:

Leservideo: PilatusToday

Betroffen sind unter anderem die A14 Luzern Richtung Zug zwischen der Verzweigung Rotsee und Buchrain sowie die A14 Zug Richtung Luzern zwischen der Verzweigung Rütihof und Buchrain. Zudem ist die Ausfahrt auf der Höhe Buchrain blockiert in Fahrtrichtung Luzern.

Weiter kommt es auf der A4 Zürich Richtung Brunnen zwischen Cham und der Verzweigung Rütihof zu Verkehrsbehinderungen, genau so wie von Buchrain Richtung Dierikon auf der Höhe Mall of Switzerland. Einen Überblick über sämtliche Verkehrsmeldungen gibt es hier.

Auch in Buchrain wütete das Unwetter, wie dieses Leservideo zeigt:

Leservideo Thomas Aebischer

Umgestürzte Bäume beschäftigen Feuerwehr

Bilder von Lesereportern zeigen zudem, dass im Hirtenhofquartier in Luzern mehrere Bäume umgestürzt sind – teilweise auch in Häuser.

Zwischen Rotkreuz und Zug ist zudem die Zugstrecke unterbrochen. Auf dem Kolinplatz in Zug fliesst das Wasser nur noch die Strasse herab:

Leserreporter PilatusToday

In Rothenburg hat es vor allem stark gehagelt:

Leservideo: PilatusToday

Auch das Parking Herti in Zug steht unter Wasser:

Leservideo: PilatusToday

Für diesen Pool in Rotkreuz kam jede Hilfe zu spät. Bild: Thomas Geske (Rotkreuz, 21. Juni 2021) Hagelkörner in Ebikon. Bild: René Meier (Ebikon, 21. Juni 2021) Hagelkörner in Meggen. Leserbild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 21. Juni 2021) Eine verhagelte Wiese in Ebikon. Bild: René Meier (Ebikon, 21. Juni 2021)

Es sind weiterhin recht heftige Gewitter möglich. In der Nacht bleibt es wechselnd bewölkt, vor allem zu Beginn sind noch Regengüsse und Gewitter möglich.

Hagel vom Wochenende richtet Schäden in Millionenhöhe an Übers Wochenende gab es in weiten Teilen der Schweiz heftige Gewitter. Die Witterung brachte auch Hagel. Wie die Versicherung Axa schreibt, sind die besonders betroffenen Regionen Malters/Kriens, Thun und Fribourg. Die Axa rechnet mit rund 3700 Schadensmeldungen und einer Schadensumme von rund 11 Millionen Franken. Um die Fälle abzuarbeiten, hat die Axa gar eine Task Force eingerichtet. Bis zu golfballgrosse Hagelkörner haben Scheiben von Fahrzeugen durchschlagen und enormen Blechschaden angerichtet. Das Gros der Schäden gab es bei Autos, vereinzelt verursachten die Gewitter auch Sachschäden an Gebäuden und Hausrat.

Hagelschäden an Autos: Das Gewitter hat am Wochenende kräftig gewütet. Bild: AXA

Das Wetter bleibt die ganze Woche unbeständig

Wie SRF Meteo auf Twitter schreibt, ist es schwül bei 25 bis 29 Grad. Die Schweiz befindet sich in einer ausgeprägten Tiefdruckzone, welche sich vom Westen Frankreichs über Mitteleuropa bis in den Norden erstreckt. Hierbei wird vom Atlantik feuchte und kühlere Luft in die Schweiz geführt. Dies sorgt bis Ende Woche für unbeständiges Wetter.

Übrigens: An den Austragungsorten Amsterdam, Bukarest und Kopenhagen gibt es laut MeteoNews eine 100 prozentige Niederschlagswahrscheinlichkeit. Einzig in St. Petersburg, das auf asiatischem Boden liegt, ist es sonnig zwischen 22 und 32 Grad Celsius.