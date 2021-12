Wind und Regen: Lawinengefahr in Zentralschweiz vielerorts gross

Wetter Zentralschweiz Starker Regen und Sturm führen zu grosser Lawinengefahr In der Urschweiz ist die Gefahr, dass sich im Verlauf des Mittwochs Lawinen lösen, gross. Aber auch in Schwarzenberg und Rothenturm ist mit zahlreichen Lawinen zu rechnen. Sophie Küsterling 29.12.2021, 10.58 Uhr

Auch am Donnerstag wird die Lawinengefahr von «erheblich» bis «gross» eingeschätzt. Bild: Institut für Schnee- und Lawinenforschung

Es ist nass, stürmisch und die Temperaturen sind äusserst mild – damit bestehen keine guten Prognosen für die Lawinengefahr. Und so hat das Naturgefahrenportal des Bundes für gewisse Regionen – darunter auch die Urschweiz – die Lawinengefahrenstufe auf «gross» gesetzt. Das bedeutet, dass spontane und oft auch sehr grosse Lawinen wahrscheinlich sind. Für die Regionen Schwarzenberg und Rothenturm besteht die Gefahrenstufe «erheblich».

Auch das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) warnt in seinem Lawinenbulletin vor der grossen Gefahr von trockenen und nassen Lawinen in der Urschweiz. Wegen des Neuschnees und des stürmischen Nordwestwinds entstehen in der Höhe grosse Triebschneeansammlungen, die Anzahl und Grösse der Gefahrenstellen nehmen im Tagesverlauf zu, so das Bulletin. Spontane trockene Lawinen seien vor allem oberhalb von 2600 Metern über Meer zu erwarten.

Das SLF macht auch via Twitter auf die Gefahren aufmerksam:

Zahlreiche Lawinen auch in tieferen Lagen zu erwarten

Auch in tieferen Lagen ist die Lawinengefahr derzeit nicht zu unterschätzen. Wegen den milden Temperaturen regnet es unterhalb von 2600 m.ü.M, dies wiederum führt zu einer raschen Durchnässung der bestehenden Schneedecke, das flüssige Wasser in der Schneedecke schwächt die Bindungen an Schichtgrenzen. Somit sind in diesen Lagen «zahlreiche mittlere und grosse spontane nasse Lawinen zu erwarten».

Auch in der Region Schwarzenberg und Rothenturm sind wegen den durchnässten Schneedecken nasse Lawinen zu erwarten. Touren und Variantenabfahrten ausserhalb der gesicherten Pisten sind derzeit kritisch.

Hochwasserwarnung für kleine und mittlere Flüsse

Wegen des unaufhörlichen Regens hat das Naturgefahren-Portal zudem die Gefahr von Hochwasser als «mässig» eingestuft. Vor allem für kleine und mittelgrosse Flüsse gilt in der Region Zentralschweiz eine Hochwasserwarnung. Das meldet auch MeteoNews auf Twitter: