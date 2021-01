Wintersport Keine Skilager, keine Skischule – viele Kinder verpassen die «ersten Schritte» auf der Piste Früh übt sich: Das gilt auch im Schneesport. Doch diesen Winter müssen viele verzichten: Die Lager sind abgesagt und die Skilehrer haben kaum Arbeit. Gibt's beim Skifahren nun ein Nachwuchsproblem? Christian Glaus 23.01.2021, 05.00 Uhr

Nur wenige Kinder gehen diesen Winter auf die Piste – hier in Sörenberg. Bild: Manuela Jans-Koch (8. Januar 2021)

Mehrere hundert Ski- und Snowboardlager hätten diesen Winter in der Schweiz durchgeführt werden sollen. Alleine beim Verein Schneesportinitiative sind bis im Herbst 250 Anmeldungen eingegangen. Der Verein unterstützt die Schulen bei der Organisation. Zahlreiche weitere Lager werden von Schulen und Vereinen individuell organisiert. Genaue Zahlen gibt es bei den Kantonen nicht. Im Kanton Luzern finden gemäss Erfahrungswerten der Sportförderung jeden Winter etwa 50 bis 60 Lager statt.

Tatsächlich durchgeführt werden dürfte wohl keines. Stand jetzt hat die Schneesportinitiative 210 Absagen erhalten – «weitere werden folgen», ist Geschäftsführer Ole Rauch überzeugt. Eine grosse Mehrheit der Kantone hat den Schulen die Durchführung verboten, darunter auch Luzern. In Zug, Nidwalden und Uri gibt es kein Verbot. Der Kanton Schwyz überlässt den Entscheid den Gemeinden, rät aber von der Durchführung ab.

Es gibt ohnehin schon seit Jahren immer weniger «Erst-Skifahrer»

Der Verein Schneesportinitiative ist 2014 von Verbänden und Unternehmen gegründet worden, um die Kinder gezielt an den Wintersport heranzuführen. Sie reagierten damit auf den Rückgang der Skifahrer und Snowboarder. Die Zahlen schwanken stark, sind in der Tendenz aber rückläufig. Wurden in der Saison 2003/04 fast 30 Millionen sogenannte Ersteintritte in den Skigebieten gezählt, waren es in der Saison 2018/19 noch 25 Millionen und in der Folgesaison nur noch 20 Millionen.

Ole Rauchs Verein will diesen rückläufigen Trend zumindest abschwächen. Seit der Gründung der Schneesportinitiative sei die Zahl der vermittelten Lager und Skitage jährlich im zweistelligen Bereich gestiegen, sagt Rauch:

«Die Lager sind für Einsteiger sehr wichtig, vor allem für Kinder, die in städtischen Gebieten aufwachsen. Viele kommen erst durch die Lager oder Skitage mit dem Wintersport in Kontakt.»

Entfallen nun die diesjährigen Lager, dürfte das für die Kinder weitergehende Konsequenzen haben, gibt Ole Rauch zu bedenken. Denn oft werden diese in einem Turnus angeboten; nicht alle Klassen können jedes Jahr in die Berge fahren. «Das ist vor allem schade für die Kinder», sagt Rauch. «Die Jüngeren lernen noch rasch, wenigstens im Stemmbogen die Pisten runter zu fahren.»

Kaum Buchungen in der Skischule

Mitleid mit den Kindern hat auch Lisa Zamudio, Leiterin der Ski- und Snowboardschule in Sörenberg. Denn nicht nur die Lager werden abgesagt; auch viele Familien verzichten auf Skiunterricht. «Wegen der unsicheren Situation haben wir für die Ferienzeit sehr wenige Anfragen», sagt Zamudio. Und dies, obwohl ihre Skischule inzwischen kostenlose Stornierungen anbietet.

«Die Leute haben gelernt, dass man derzeit kaum etwas planen kann. Viele rufen einfach an, um sich zu informieren.»

Buchungen aber bleiben weitgehend aus – abgesehen von den Stammgästen, die jeden Winter kommen. Dass die Luzerner Skigebiete über die Festtage länger geschlossen bleiben mussten als alle anderen in der Zentralschweiz und dass sie nun nur von Donnerstag bis Sonntag öffnen dürfen, mache die Sache nicht einfacher. Viele Skifahrer seien in andere Kantone ausgewichen, so Zamudio. Immerhin gab es eine positive Nachricht: «Wir konnten bewirken, dass wir das Kinderland die ganze Woche öffnen dürfen.»

Bis 60 Prozent weniger Umsatz

Wenig Arbeit haben die Skilehrer aber auch in Kantonen, welche die Skigebiete früher wieder geöffnet haben als Luzern. Beispielsweise auf der Melchsee-Frutt. Seine Ski- und Snowboardschule habe im Dezember 60 bis 70 Prozent weniger Umsatz gemacht als üblich, sagt Leiter Florian Odermatt. Während der Hochsaison betreue die Skischule auf der Frutt rund 70 Kinder pro Woche:

«Normalerweise wären es etwa dreimal so viele.»

Für die Ferienzeit gingen nur wenige Buchungen ein. Der Skiunterricht werde wegen der Pandemie wenn möglich in kleineren Gruppen erteilt. «Das rentiert zwar für die Skischule weniger, dafür kann ich meine Mitarbeiter besser auslasten», sagt Odermatt. Ob die meist freiberuflich arbeitenden Skilehrerinnen und -lehrer Kurzarbeitsentschädigung erhalten werden, ist unklar. Ein Gesuch hat Odermatt jedenfalls eingereicht. Zum aktuellen Geschäftsgang sagt er:

«Diesen Winter muss man ohnehin abhaken.»

Fehlen bald auch noch die Skilehrer?

Doch ist es damit erledigt? Florian Odermatt befürchtet, dass der Coronawinter auch längerfristige Folgen hat. «Es werden wohl weniger Leute an den Wintersport herangeführt, da auch viele Ausbildungskurse für neue Schneesportlehrende der Pandemie zum Opfer fallen. Das könnte zu einem Teufelskreis führen.»

Optimistischer äussert sich Ole Rauch vom Verein Schneesportinitiative. «Wenn die Lager und Schneesporttage nur dieses Jahr abgesagt werden, fällt nicht gerade ein Jahrgang weg. Anders sieht es aus, wenn das noch zwei oder drei Jahre so weitergehen sollte.»