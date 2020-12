Wintersport Obwaldner Skigebiete können ab dem 30. Dezember wieder öffnen, Schwyzer Skigebiete bleiben bis und mit 8. Januar zu Über Weihnachten waren die Zentralschweizer Skigebiete geschlossen. Während der Kanton Schwyz die Schliessung verlängert, dürfen die Obwaldner Skigebiete den Betrieb bald wieder aufnehmen. Salome Erni und Pascal Studer Aktualisiert 28.12.2020, 17.57 Uhr

Die Skigebiete bleiben im Kanton Schwyz bis zum 8. Januar 2021 geschlossen. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Den Skigebieten in der Zentralschweiz steht ein schwieriger Winter bevor. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus waren diese über Weihnachten zu. Gleichzeitig haben die Kantone entschieden, in der Altjahrswoche eine erneute Lagebeurteilung vorzunehmen.

So hat der Regierungsrat des Kantons Obwalden entschieden, die Skigebiete ab dem 30. Dezember wieder zu öffnen. Dies schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Die Lage im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie habe sich stabilisiert, die notwendigen Voraussetzungen seien nun gegeben. Bezüglich der Spitalkapazitäten sei besonders beim Kantonsspital Obwalden eine Entschärfung der Lage festzustellen. «Die Sicherstellung der Gesundheitsversorgung ist gewährleistet», heisst es in der Mitteilung.

Für die Skigebiete gibt es allerdings Auflagen zu befolgen. So

Der Kanton Schwyz hat derweil entschieden, das Verbot zu verlängern. So hat der Regierungsrat am Montag mitgeteilt, dass die Skigebiete bis und mit 8. Januar 2021 geschlossen bleiben. «Die angespannte epidemiologische Lage und die anhaltend hohe Spitalauslastung verunmöglichen weiterhin die Ausstellung der Betriebsbewilligungen gemäss Bundesvorgaben», heisst es in der Mitteilung. Das Vermeiden von Skiunfällen solle unter anderem dazu beitragen, die an der Kapazitätsgrenze arbeitenden Spitäler nicht noch zusätzlich zu belasten. Derzeit sind gemäss Daten der ETH sieben der insgesamt zwölf Intensivbetten belegt – der Wert dürfte sich bis zum 4. Januar gemäss Schätzungen der Forschenden nicht senken. Zudem sind bereits alle Beatmungsgeräte in Gebrauch.

Stoosbahnen nicht überrascht

Der Regierungsrat bedauert den Entscheid, betont aber gleichzeitig, dass der Kanton Schwyz derzeit die epidemiologischen Voraussetzungen nicht erfülle, um den Skigebieten eine Betriebsbewilligung zu erteilen. Einzig die Schutzkonzepte der Skigebiete, das Contact Tracing und die genügend vorhandenen Testkapazitäten würden eine Öffnung grundsätzlich zulassen. Weil die Fallzahlen sowie die Reproduktionszahl R – diese liegt im Kanton Schwyz gemäss ETH derzeit bei 0,9, schweizweit bei 0,86 – über dem Schweizer Schnitt sind, bleibt dem Regierungsrat jedoch nur, die Bevölkerung ein weiteres Mal zu sensibilisieren: «Im Zentrum aller Massnahmen gegen Covid-19 stehen weiterhin die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln», betont die Regierung.

Die Reaktionen der Schwyzer Skigebiete auf den Entscheid fallen derweil unterschiedlich aus. Sandro Widmer, Leiter Marketing und Verkauf der Stoosbahnen AG, gibt sich gefasst. Er sagt: «Wir sind nicht überrascht.» So hätten sich die Werte in den vergangenen Tagen nicht wirklich verbessert. Er führt aus:

«Der Gegner ist das Virus – und die Gesundheit geht vor.»

Dennoch sei es frustrierend, dass man wegen der Pandemie nicht wie gewohnt den Skibetrieb aufrechterhalten könne. Wie die Schwyzer Gesundheitsdirektion betonte, würden die Schutzkonzepte den Betrieb grundsätzlich zulassen. Gemäss Widmer haben die Stoosbahnen dafür zwischen 10'000 und 20'000 Franken ausgegeben. Dieses Geld habe man aber nicht nur für Ski- und Snowboardfahrerinnen investiert, sondern auch für Langläufer, Schneeschuhwanderinnen und andere Berggänger. «Unsere Seilbahnen sind nach wie vor offen», sagt Widmer. Gerade die Wanderwege oder die Langlaufloipen habe man zuletzt ausgebaut.

Trotz allem ist klar: Den Stoosbahnen entgehen sehr viele Einnahmen. Daher wird man gemäss Widmer gezwungen sein - wie während der ersten Welle - Kurzarbeit anzumelden. Widmer sagt:

«Es gibt wieder das gleiche Rösslispiel wie im März.»

Sicherheit geht vor

Auch Theo Baumann, Geschäftsführer und Leiter Betrieb der Sattel-Hochstuckli AG, ist vom Entscheid des Regierungsrats nicht überrascht. «Wir haben eine Verlängerung des Verbots befürchtet. Der Entscheid des Kantons ist nachvollziehbar», sagt Baumann. Man müsse die Sachlage ausgewogen und rational betrachten. Baumann betont:

«Die Sicherheit meiner Mitarbeitenden und Gäste ist am wichtigsten. Das ist auch während der Pandemie mein Credo.»

Auch für die Sattel Hochstuckli AG fällt jedoch ein beträchtlicher Teil der Einnahmen weg – Weihnachten und Neujahr sind «für gewöhnlich Spitzenzeiten», so Baumann. Ähnlich wie die Stoosbahnen habe auch die Sattel Hochstuckli AG für das Schutzkonzept zwischen 10'000 und 20'000 Franken ausgegeben. «Dieses hat der Kanton zweimal kontrolliert», erklärt er ohne vorwurfsvollen Ton in Richtung Behörden.

Auf hohem Niveau stagnierende Fallzahlen, eine hochansteckende, mutierte Variante des Virus: Ob die Skigebiete diesen Winter überhaupt nochmals öffnen werden? «Die Hoffnung stirbt zuletzt», sagt Baumann und fügt an:

«Wir sind bereit.»

Skigebiet Mythenregion ist enttäuscht

«Der Entscheid ist schwierig zu akzeptieren, wir hofften auf eine Teilöffnung», sagt Remo Gwerder, der Geschäftsführer der Rotenfluebahn Mythenregion AG. Er ist enttäuscht, dass die Skigebiete im Kanton Schwyz weiterhin geschlossen bleiben. Das vorgeschlagene Konzept einer Teilöffnung wurde vom Regierungsrat nicht gutgeheissen. Dieses sah vor, dass einzelne Kinderskilifte geöffnet würden, um vor allem für lokale Familien mit Saisonkarte ein Angebot zu schaffen. Gwerder sagt:

«Nun, wo der Schnee bis ins Tal reicht, ist die vollständige Schliessung besonders bitter.»

Der Geschäftsführer des Schwyzer Skigebiets fährt fort, dass die Leute die Sonne und den Schnee trotz geschlossener Skilifte geniessen wollen. Alternativen werden in Schneespaziergängen, Skitouren und Schneeschuhwanderungen gefunden. So ist Gwerder froh, dass mit der maximal zu zwei Dritteln ausgelasteten Gondelbahn weiterhin solche Gäste auf den Mythen befördert werden können: «Wir klammern uns an diesen Strohhalm», so der Geschäftsführer.