Wintersport Epidemiologische Voraussetzungen nicht erfüllt: Schwyzer Skigebiete bleiben bis und mit 8. Januar zu Über Weihnachten waren die Zentralschweizer Skigebiete geschlossen. Nun hat der Kanton Schwyz die Schliessung verlängert. Salome Erni und Pascal Studer Aktualisiert 28.12.2020, 15.08 Uhr

Die Skigebiete bleiben im Kanton Schwyz bis zum 8. Januar 2021 geschlossen. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Den Skigebieten in der Zentralschweiz steht ein schwieriger Winter bevor. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus waren diese über Weihnachten zu. Gleichzeitig haben die Kantone entschieden, in der Altjahrswoche eine erneute Lagebeurteilung vorzunehmen.

Der Kanton Schwyz hat bereits entschieden, das Verbot zu verlängern. So hat der Regierungsrat am Montag mitgeteilt, dass die Skigebiete bis und mit 8. Januar 2021 geschlossen bleiben. «Die angespannte epidemiologische Lage und die anhaltend hohe Spitalauslastung verunmöglichen weiterhin die Ausstellung der Betriebsbewilligungen gemäss Bundesvorgaben», heisst es in der Mitteilung. Das Vermeiden von Skiunfällen solle unter anderem dazu beitragen, die an der Kapazitätsgrenze arbeitenden Spitäler nicht noch zusätzlich zu belasten.

Der Regierungsrat bedauert den Entscheid, betont aber gleichzeitig, dass der Kanton Schwyz derzeit die epidemiologischen Voraussetzungen nicht erfülle, um den Skigebieten eine Betriebsbewilligung zu erteilen. Einzig die Schutzkonzepte der Skigebiete, das Contact Tracing und die genügend vorhandenen Testkapazitäten würden eine Öffnung grundsätzlich zulassen. Weil die Fallzahlen sowie die Reproduktionszahl R über dem Schweizer Schnitt sind, bleibt dem Regierungsrat jedoch nur, die Bevölkerung ein weiteres Mal zu sensibilisieren: «Im Zentrum aller Massnahmen gegen Covid-19 stehen weiterhin die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften und Abstandsregeln», betont die Regierung.

Aktualisierung folgt...