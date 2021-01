Wintersport «Wir haben doppelt so viele Leute wie sonst»: Langlaufen boomt in der Zentralschweiz Wegen Corona und dank guter Schneeverhältnisse zieht es viele Einheimische wie auch Externe auf die Loipen in der Region. Die Betreiber hoffen nun auf einen nachhaltigen Effekt. Niels Jost 12.01.2021, 05.00 Uhr

Ein Langläufer auf der Langlaufloipe in Engelberg.

Bild: Pius Amrein (Engelberg, 11. Januar 2021)

Fritz Lötscher ist in diesem Winter häufig auf den Loipen anzutreffen. Wenn es drin liegt, sogar jeden Tag, sagt der 67-Jährige. «Die Bedingungen sind dieses Jahr nahezu perfekt», begründet der Marbacher. «Und die Bewegung an der frischen Luft tut einfach gut.»

Als Co-Präsident von Escholzmatt-Marbach Tourismus hat Fritz Lötscher eigentlich wenig Positives zu berichten. Die Pandemie hat dem Entlebuch wie unzähligen anderen Regionen stark zugesetzt: Kaum Touristen, geschlossene Restaurants und das bis vor kurzem geltende Betriebsverbot für Skigebiete im Kanton Luzern lassen die Herzen der Touristiker bluten.

Dennoch kann Lötscher eine Erfolgsgeschichte vermelden: Langlaufen boomt. «Dieses Jahr haben wir doppelt so viele Leute wie sonst», sagt der pensionierte, ehemalige Gemeindepräsident von Escholzmatt-Marbach. Konkrete Zahlen könne er zwar keine nennen, weil die Tageskarten und Saisonabos an verschiedenen Stellen verkauft werden. Doch die Zunahme sei eindeutig.

Fritz Lötscher, Co-Präsident von Escholzmatt-Marbach Tourismus, auf der Loipe in Marbach. Bild: Dominik Wunderli (9. Januar 2021)

Sörenberg, Eigenthal, Finsterwald: Alle verzeichnen massiv mehr Langläufer

Dasselbe ist auch von anderen Gebieten im Kanton zu hören. Die Stellungnahmen reichen von einer «extrem guten Langlauf-Saison» (Sörenberg) über «einen sehr deutlichen Trend» (Eigenthal) bis zu «massiv mehr Leuten» (Finsterwald).

Die Gründe für die aktuelle Beliebtheit des Langlaufen sind schnell gefunden. Weil viele sonstige Sportaktivitäten verboten und auch Skifahren und Snowboarden nur beschränkt möglich sind, zieht es derzeit mehr Leute auf die Loipen. «Viele unserer Gäste geniessen es, sich in der Natur bewegen zu können», sagt Lötscher. Langlaufen lasse sich zudem gut mit den Coronamassnahmen vereinen: Draussen sei die Ansteckungsgefahr geringer, der Abstand könne auf den weitreichenden Loipen eingehalten und der Sport gut individuell oder zu zweit getätigt werden.

Auch gemäss Carolina Rüegg, Direktorin von Sörenberg Tourismus, sind die Leute froh, sich draussen etwas bewegen zu können. «Es gibt auch viele ambitionierte Sportler, die sich richtig auspowern wollen. Dafür ist Langlaufen genau das Richtige», so Rüegg.

Der viele Schnee zieht auch Anfänger auf die Loipen

Der weitere, entscheidende Faktor für den aktuellen Langlauf-Boom ist der Schnee. Anders als etwa letztes Jahr schneite es heuer bis in die Täler. Davon profitieren insbesondere die tiefer gelegenen Loipen wie jene in Escholzmatt-Marbach-Bumbach (um die 850 Meter über Meer), Eigenthal (um die 1000 Meter) und Finsterwald (um die 1060 Meter). Und auch wenn mal das Gras durch die weisse Decke drückt, wissen sich die Betreiber zu helfen. «Bei den Stellen mit zu wenig Schnee haben wir mit Schaufeln nachgeholfen», sagt etwa Peter Bucheli, der in Finsterwald für den Skiverleih und die Kurse zuständig ist. Er sei sehr dankbar für die harte Arbeit, welche die Loipenpreparatoren leisten. Für die noch tieferen Gebiete wie Lindenberg reicht es aktuell noch nicht fürs Langlaufen.

Auffallend sei dieses Jahr weiter, dass sich neben den geübten Langläufern auch viele Anfänger auf die Loipen wagen. «Es kommen durchs Band alle Bevölkerungsschichten zu uns: Jüngere, Ältere, Familien, Könner und sehr viele Anfänger, was sonst weniger der Fall ist», sagt Ueli Spöring, Präsident von Pro Eigenthal Schwarzenberg. Dies wirke sich auch auf die Anzahl gebuchter Kurse aus. Derweil erzählt Peter Bucheli von Finsterwald von Leuten, die ihre alten Ski aus dem Keller holten und sich wieder mal im Langlaufen versucht haben. Bucheli hält zudem fest:

«Schon in den vergangenen Jahren hat sich ein Trend für Ski Nordisch abgezeichnet. Nun hat er definitiv einen Höhepunkt erreicht.»

Material fast komplett vermietet

Das bekommen auch die Verleih-Stationen zu spüren. «Es ist verrückt», schildert Toni Lötscher aus Marbach die Situation. «Schon im Oktober und November konnte ich überdurchschnittlich viele Saisonmieten verbuchen. Und selbst jetzt wollen einige die Ausrüstung noch bis im Frühling ausleihen», sagt der Pensionär, der als Langlauftrainer aktiv ist und seit Jahren Schuhe, Ski und Stöcke von zu Hause aus vermietet. Mittlerweile verfüge er über ein beachtliches Lager, so Lötscher, der Bruder vom Co-Präsidenten des Tourismusvereins. Auch bei Marco Emmenegger, der wenige Kilometer weiter in Escholzmatt im gleichnamigen Bike-und-Sport-Laden Langläufer ausrüstet, laufe derzeit «sehr viel», wie er sagt. «Einige Grössen sind sogar komplett ausgeliehen», freut sich Emmenegger.

Vor allem Einheimische gehen Langlaufen

Trotz des grossen Andrangs auf die hiesigen Loipen bleibt die Situation für die Tourismusregionen prekär. Denn viel Geld sei damit nicht zu verdienen. So kostet eine Tageskarte zwischen 8 und 10 Franken, eine örtliche Saisonkarte zwischen 50 und 70 Franken und der Schweizer Langlaufpass 140 Franken. «Aus rein finanzieller Sicht sind die Einnahmen aus dem Langlaufen ein Tropfen auf den heissen Stein», sagt Carolina Rüegg. Die Sörenberg-Direktorin fügt aber an: «Wir sind um jeden Franken froh.» Zudem hofft sie auf einen Werbeeffekt. Denn neben einigen Gästen aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland waren gemäss Rüegg vor allem Einheimische in Sörenberg Langlaufen. «Hoffentlich ist dieser Effekt auch nachhaltig.»

Boom auch auf grossen Zentralschweizer Loipen

Auch die Loipe im Langis (OW) verzeichnet laut Priska Fischbacher vom Verein Loipe-Langis Rekorde: «Es gibt viele neue Läufer und darunter viele Anfänger zwischen 20 und 30 Jahren und Familien, die sonst Ski fahren würden, aber weg vom Rummel der Skipisten wollen.» Der Verein sei mit der bisherigen Saison sehr zufrieden.

«Bei den Langlaufpässen verzeichnen wir einen Zuwachs von zehn Prozent – dies ist umso erfreulicher zumal bereits das letzte Jahr ein Rekordjahr war.»

Sehr gefragt seien auch Langlaufkurse, wobei vermehrt Einzelunterricht während der Woche gewünscht wird. Die Vermietung hat laut Fredy Glanzmann Sport um zirka 30 Prozent zugenommen.