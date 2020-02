Wir suchen Ihre schönsten Fasnachtsbilder aus der Zentralschweiz Zahlreiche Sujets laden während den närrischen Tagen zum Fotografieren ein. Ob Einzelmaske, Guuggenmusig oder Umzug – wir suchen die schönsten Leserbilder vom bunten Treiben auf den Strassen, in den Gassen und in den Beizen. Machen auch Sie mit! 06.02.2020, 11.40 Uhr

Vom Schmutzigen Donnerstag bis am Aschermittwoch läuft die Fasnacht in der ganzen Zentralschweiz auf Hochtouren. Mit ihr sind von früh bis spät auch wieder zahlreiche kleine und grosse Paparazzis auf den Strassen, an den Umzügen und den Maskenbällen unterwegs.

Ob gruselige Figuren, schaurig schöne und verrückte Fasnächtler, selbstgemachte Grinde oder ausgelassene Stimmung an Umzügen und Fasnachtsbällen: Auch dieses Jahr sucht unsere Zeitung die schönsten und originellsten Fasnachtsbilder unserer Leser.

Schicken Sie uns Ihre Bilder

Laden Sie Ihre schönsten Fasnachtsbilder – bevorzugt in guter Auflösung – unter folgendem Link hoch: Leserbild-Upload.

Gelungene Aufnahmen veröffentlichen wir auf unserem Online-Fasnachtsportal. Die rüüdigsten, verrecktesten, und kreativsten Fasnachtsbilder können zusätzlich auf Social Media geteilt und/oder honorarfrei in der Luzerner Zeitung und ihren Regionalausgaben abgedruckt werden.

Die Online-Redaktion nimmt auch nach dem Aschermittwoch noch Leserbilder der Fasnacht 2020 entgegen. Ist Ihnen eine Guuggenmusig vor die Kamera gelaufen? Haben Sie einen rüüdig gfürchigen Grend in einer Gasse angetroffen? Sind Sie selber schaurig gut verkleidet? Wir freuen uns über Ihre Fotos.

Die schönsten Bilder unserer Leser:

Mehrere Bostitch-Klammern und ganz viele Trinkbecher — schon ist ein wunderschöner Schneemann kreiert. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Luzern, 5. März 2019) Die wilden Kerle am Chendermonster. (Bild: Theres Nussbaumer, 5. März 2019) Eine Katzenfamilie vor dem Kinderumzug. (Bild: Theres Nussbaumer, Luzern, 5. März 2019) Das Bob Team Sarnen. (Bild: Christoph Amstad, 5. März 2019) Aus dem Land der Queen. (Bild: Rose-Marie Füglistaller, Luzern, 4. März 2019) Ein Mini-Guugger an der Hünenberger Fasnacht. (Bild: Karin Jansen, 5. März 2019) Ist der Weyfrosch wohl Japanisch geworden? (Bild: Rose-Marie Füglistaller, 4. März 2019) Das Fröschenzunftmeisterpaar Silvana Jost und Stefan Jecklin mit dem Nebenzunftmeisterpaar Rita und Josef Kaufmann am Fröschenball in Triengen. (Bild: Regina Kaufmann, 2. März 2019) Am Fröschenball in Triengen: Auftritt der Guuggenmusig Borgguugger auf Büron. (Bild: Regina Kaufmann, 2. März 2019) Fein! Ich habe was gefangen! (Bild: Rose-Marie Füglistaller, Luzern, 28. Februar 2019) Fasnachtsumzug in Schüpfheim. (Bild: Hubert Distel, 4. März 2019) Umzug in Schüpfheim. (Bild: Hubert Distel, 4. März 2019) Noch nie dagewesen: Diese drei Zunftmeister heissen alle Willi. Von links: Willi Giger von der Chäppelizunft (Wolhusen), Willi Emmenegger von der Gigezunft (Doppelschwand) und Willi Giger von der Chräjezunft (Entlebuch). (Bild: Willi Emmenegger, Wolhusen, 3. März 2019) Diese «Weltall-Nomaden» hat uns Leserin Tina Frank geschickt. Umzug in Malters am Güdismontag. (Bild: Leser Urs Gutfleisch) Umzug in Malters am Güdismontag. (Bild: Leser Urs Gutfleisch) Umzug in Malters am Güdismontag. (Bild: Leser Oliver Gutfleisch) Umzug in Malters am Güdismontag. (Bild: Leser Oliver Gutfleisch) Danke für dieses tolle Bild vom Umzug in Malters am Güdismontag von unserem Leser Oliver Gutfleisch. Umzug in Malters am Güdismontag. (Bild: Leser Oliver Gutfleisch) Umzug in Malters am Güdismontag. (Bild: Leser Urs Gutfleisch) Umzug in Malters am Güdismontag. (Bild: Leser Oliver Gutfleisch) Umzug in Malters am Güdismontag. (Bild: Leser Urs Gutfleisch) Schlierbacher Guggenmusik "Rhythmus Rammler" mit dem Motto "Lion King", Kopfschmuck wurde für die Aufführung des gleichnamigen Musicals an der Kinderfasnacht gebastelt. (Bild: Leserin Sylvia Schubkegel) Roggenzunft Schlierbach mit "Di Da Do - Postauto" = dreiteiliger Wagen mit Bundeshaus-Postbus (Linie 83 nach Schlierbach) - italienischem Bus (Anhänger). (Bild: Leserin Sylvia Schubkegel) Musikgesellschaft Schlierbach mit dem Wagen "Kiffe" = im Herbst letzten Jahres wurde in Wetzwil eine Hanf Anlage sichergestellt. (Bild: Leserin Sylvia Schubkegel) Gut eingepackt und geschützt vor dem Regen sind diese Sträusse. (Bild: Cornelia Bühler, Luzern, 4. März 2019) Wir lieben die 5. Jahreszeit. (Bild: Petra Studer-Obrist, Luzern, 3. März 2019) «Wenn man tut, was sich gehört, verpasst man den ganzen Spass; Also ab an die Luzerner Fasnacht!», schreibt Leserin Margrith Imhof-Röthlin zu ihrem Fasnachts-Bild. Zwei Kühe geniessen die Sonne an der Luzerner Fasnacht. (Bild: Leserin Gabrielle Delacroix) «Uriella lebt! Karlchen macht mit.», schreibt Leser Philipp Zingg zu seinem Bild. Leser Oliver Bolliger hat diese beiden Gestalten am SchmuDo an der Lozärner Fasnacht fotografiert. Die Ämmeli-Verbrennung aus anderem Blickwinkel. (Bild: Andréas Härry, Emmen, 3. März 2019) Leser Heinrich Inderbitzin schickt uns dieses Bild der CH-Guugger am Emmer Umzug vom 3. März 2019. Auf dem Heimweg vom Umzug in Neudorf. (Bild: Cornelia Bühler, Neudorf, 3. März 2019) Am Umzug in Neudorf. (Bild: Cornelia Bühler, Neudorf, 3. März 2019) «Haarsträubend» schreibt Leserin Barbara Zimmermann zu diesem Bild aus Neudorf. Es war traumhaft! Gruppe Harlekin. (Bild: Simone Spring, Luzern) (Bild: Gabrielle Delacroix, Luzern, 28. Februar 2019) Bunte Osterhasen an der Luzerner Fasnacht. (Bild: Theres Nussbaumer, Luzern, 2. März 2019) Zwei farbige Gesellen. (Bild: Theres Nussbaumer, Luzern, 2. März 2019) Ein Vogel an der Fasnacht. (Bild: Theres Nussbaumer, Luzern, 2. März 2019) Eine kreative, alte Frau. (Bild: Theres Nussbaumer, Luzern, 2. März 2019) Ein Strauss unterwegs in Sursee. (Bild: Cornelia Bühler, 2. März 2019) Eine Straussenfamilie in Sursee. (Bild: Cornelia Bühler, Sursee, 2. März 2019) Strauss Engelbert an der Fasnacht in Sursee. (Bild: Cornelia Bühler, Sursee, 2. März 2019) Was für eine tolle Idee: Die Kreativität während der Fasnacht ist immer wieder bewundernswert. (Bild: Margrith Imhof-Röthlin, Luzern, 2. März 2019) Grandioses Wetter am Schmudo. (Norma Widmer, Kapellbrücke Luzern, 28. Februar 2019) (Bild: Theres Nussbaumer, 28. Februar 2019) Zwei Schwinger an der Luzerner Fasnacht: Käser Remo und Wicki Joel. (Bild: Theres Nussbaumer, 28. Februar 2019) We two too. (Bild: Theres Nussbaumer, 28. Februar 2019) Ein ziemlich unheimlicher Clown. (Bild: Theres Nussbaumer, 28. Februar 2019) Ein buntes Huhn - oder ist es ein Hahn? - an der Luzerner Fasnacht. (Bild: Theres Nussbaumer, Luzern, 28. Februar 2019) Wunderschöne Fasnacht! (Bild: Theres Nussbaumer, 28. Februar 2019) Eine fleissige Frau beim Stricken. (Bild: Theres Nussbaumer, Luzern, 28. Februar 2019) Eine Faultierfamilie. (Bild: Theres Nussbaumer, Luzern, 28. Februar 2019) Farbenprächtig, dieses Sujet der Guuggenmusig Cocoschüttler «Samba do Brasil»- aufgenommen von Leserin Susanne Mattmann. Ein Schnappschuss von der Fasnacht in Willisau. (Bild: Livia Egli, Willisau, 24. Februar 2019) Und noch eine Aufnahme von der Guuggenmusig Fläckegosler Roteborg. Leserin Susanne Mattmann schickt uns ein Bild von der Guuggenmusig Fläckegosler Roteborg - aufgenommen am Fritschi-Umzug. Leserin Sabine Ittig wünscht mit ihren Impressionen allen Fasnachts-Teilnehmern viel Spass. Leserin Sabine Ittig wünscht mit ihren Impressionen allen Fasnachts-Teilnehmern viel Spass. Leserin Sabine Ittig wünscht mit ihren Impressionen allen Fasnachts-Teilnehmern viel Spass. Leserin Sabine Ittig wünscht mit ihren Impressionen allen Fasnachts-Teilnehmern viel Spass. Leserin Sabine Ittig wünscht mit ihren Impressionen allen Fasnachts-Teilnehmern viel Spass. Leserin Sabine Ittig wünscht mit ihren Impressionen allen Fasnachts-Teilnehmern viel Spass. Margrith Imhof-Röthlin schickt uns einen lebendigen Baum. Leser Yvan Rasovszky schickt uns den Lozärner Leu im Fasnachtsgwand. Super Bild von unserer Leserin Karin Schöpfer. Leserin Karin Schöpfer schickt uns dieses tolle Bild von der Fritschitagwache. Leserin Karin Schöpfer präsentiert die feurigen Augen dieser Gestalt im Morgengrauen der Fritschitagwache. Auch dieses Bild mit dem Stoffhimmel vor dem richtigen Himmel hat uns Leserin Karin Schöpfer geschickt. Die Tagwache in Rothenburg hatte es auch in sich mit der Borggeischter Musig Roteborg. (Leserbild: Franz Krummenacher) Morgenstiimmung an der Reuss während der Fritschitagwache eingefangen von unserer Leserin Yvonne Ruckstuhl. Ein sehr stressfreies Bild von der sonst so menschengefüllten Strassen während der Fritschitagwache. (Bild: Leserin Karin Schöpfer) Dieses Gruppe in der Luzerner Morgensonne hat Leserin Doris Schoch fotografiert. Die Wetterschmöcker ahnten schon lange, dass das Wetter perfekt sein wird. (Bild: Leser Roman Beer) Malerisch und mit dem Fasnachtsttreiben auf der anderen Seite der Reuss. (Bild: Leser Roman Beer) Leser Patrick Müller schickt uns diese Gestalt mit den gfürchigen Zähnen.

Jubiläum der Katzenmusik Erstfeld. (Bild: Paul Gwerder, Erstfeld, 3. März 2019) 2 Familien, eine Leidenschaft: Fasnacht! (Bild: Corinne Trüb, Kinderumzug Schattdorf, 28. Februar 2019) Danke an Leser Walter Waser für dieses Bild einer fasnächtlichen Herrengruppe in Altdorf ... ... und hier noch bei Nacht. :) Pippi Langstrumpf, gesichtet am Schmutzigen Donnerstag von unserem Leser Philippe Steiger am Umzug in Gurtnellen. Impression vom Umzug am Schmutzigen Donnerstag in Gurtnellen, eingereicht von unserem Leser Philippe Steiger. Konfetti-Kanone beim Umzug am Schmutzigen Donnerstag in Gurtnellen, eingereicht von unserem Leser Philippe Steiger. Diesen fröhlichen Pöschtler hat unser Leser Philippe Steiger beim Eintrommeln an der Fasnacht in Gurtnellen angetroffen. Morgenstreich in Gurtnellen, eine Impression von unserem Leser Philippe Steiger. Impression vom Umzug am Schmutzigen Donnerstag in Gurtnellen, eingereicht von unserem Leser Philippe Steiger. Unser Leser Philippe Steiger schickt uns diese Impression vom Eintrommeln an der Fasnacht in Gurtnellen. Unser Leser Philippe Steiger schickt uns diese Impression vom Eintrommeln an der Fasnacht in Gurtnellen. Unser Leser Philippe Steiger schickt uns diese Impression vom Eintrommeln an der Fasnacht in Gurtnellen. Farbige Impressionen vom Kinderumzug in Altdorf am Schmutzigen Donnerstag. (Bild: Leserin Rochelle Harwin) Farbige Impressionen vom Kinderumzug in Altdorf am Schmutzigen Donnerstag. (Bild: Leserin Rochelle Harwin) Farbige Impressionen vom Kinderumzug in Altdorf am Schmutzigen Donnerstag. (Bild: Leserin Rochelle Harwin) Farbige Impressionen vom Kinderumzug in Altdorf am Schmutzigen Donnerstag. (Bild: Leserin Rochelle Harwin) Farbige Impressionen vom Kinderumzug in Altdorf am Schmutzigen Donnerstag. (Bild: Leserin Rochelle Harwin) Farbige Impressionen vom Kinderumzug in Altdorf am Schmutzigen Donnerstag. (Bild: Leserin Rochelle Harwin) Farbige Impressionen vom Kinderumzug in Altdorf am Schmutzigen Donnerstag. (Bild: Leserin Rochelle Harwin)