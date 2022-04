Quiz: Wie ist das richtige Verhalten im Kreisverkehr?

Wissen LZ-Quiz #111: Wie ist das richtige Verhalten im Kreisverkehr? In unserem heutigen Quiz geht's rund. Für das Fahren im Kreisel gelten spezielle Verkehrsregeln. Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz zum Kreisverkehr. Ernst Zimmerli 25.04.2022, 19.00 Uhr

Kreisel gelten bei Kreuzungen gemeinhin als effiziente und sichere Lösung, um den Verkehrsfluss möglichst flüssig aufrecht zu erhalten. Bei hohem Verkehrsaufkommen kommen aber auch Kreisel an ihre Grenzen. So möchte der Kanton beispielsweise in Sursee sieben Kreisel in Lichtsignalanlagen umbauen.