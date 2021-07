Wissen - LZ-Quiz #69: Wie gut kennen Sie sich mit den Olympischen Sommerspielen aus?

Am Freitag sind die Olympischen Sommerspiele mit einem Jahr Verspätung offiziell eröffnet worden. Athletinnen und Athleten aus aller Welt messen sich den kommenden zwei Wochen in diversen Sportarten. Wissen Sie, welche Schweizerinnen und Schweizer in welchen Sportarten dabei sind oder früher erfolgreich waren?

Sandra Peter 23.07.2021, 19.00 Uhr