Das neue Schuljahr ist da. Zumindest in einigen Zentralschweizer Gemeinden. In anderen kehren die Schüler und Schülerinnen am nächsten Montag zurück in ihre Klassen. Höchste Zeit Ihr «Schulwissen» zu prüfen.

Zéline Odermatt 16.08.2021, 19.00 Uhr