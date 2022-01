Wissen LZ-Quiz #95: Wie gut kennen Sie sich in der Welt der Informatik aus? Schon seit Jahrzehnten nimmt die Digitalisierung immer weiter zu. Eine gewisse Grundkenntnis im Bereich der Informatik ist heutzutage für viele Berufe unabdingbar. Silvio Frei 03.01.2022, 19.00 Uhr

Ob Smartphone, Tablet oder Computer. Sicher hatten Sie auch bereits einiges an Kontakt mit diversen Bereichen der Informatik. Aber wie gut kennen Sie sich in der Welt der Computer wirklich aus? Testen Sie Ihr Informatik-Wissen in unserem Quiz: