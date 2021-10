LZ-Quiz: Wie gut kennen Sie diese Zentralschweizer Denkmäler?

Wissen LZ-Quiz #83: Wie gut kennen Sie diese Zentralschweizer Denkmäler? Denkmäler sind wichtige Zeugen unserer Vergangenheit. Sie prägen unsere Landschaften und Siedlungen in einmaliger Weise. Testen Sie in unserem Quiz, wie gut Sie die abgebildeten Denkmäler in der Region erkennen. David von Moos 18.10.2021, 18.30 Uhr

In Stein gemeisselt oder in Bronze gegossen: Denkmäler sind Zeugen der Geschichte, denen wir täglich begegnen. Sie erinnern an Geschehnisse, Personen, Errungenschaften und Kulturen aus der Vergangenheit. Viele Denkmäler sind architektonisch und künstlerisch herausragend und zählen zu den touristischen Attraktionen unserer Region.

An was erinnert das russische Denkmal bei der Teufelsbrücke in der Schöllenenschlucht? Welcher Held wird auf dem Stanser Dorfplatz geehrt? Was zeigt das Löwendenkmal in Luzern? Testen Sie Ihr Wissen im grossen Denkmal-Quiz.



