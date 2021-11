Wissen - LZ-Quiz #87: Wie gut kennen Sie die Zentralschweizer Flugplätze?

liveticker Jetzt live: Kann die Schweiz das direkte WM-Ticket buchen? – Nati mit Gavranovic und Okafor – Italien im Parallelspiel gegen Nordirland

In Luzern trifft die Nati heute zum Abschluss der WM-Qualifikation auf Bulgarien. Dabei hat die Schweiz die Chance, Italien den ersten Rang in der Gruppe C und damit die direkte Qualifikation zu entreissen. Die Nati muss dafür gewinnen und Bulgarien um mindestens zwei Tore höher besiegen als Italien Nordirland im Parallelspiel. Anpfiff ist um 20:45 Uhr.