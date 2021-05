Wohnen Grosser Lebenskosten-Vergleich: Finden Sie heraus, wie günstig oder teuer Ihre Zentralschweizer Gemeinde ist Dank Steuerwettbewerb und heiss laufendem Immobilienmarkt variieren die Lebenskosten von Gemeinde zu Gemeinde teilweise gewaltig. Wir zeigen mit Zahlen der Credit Suisse für jeden Ort in der Zentralschweiz, wie teuer das Leben dort ist. Stefan Trachsel 27.05.2021, 01.31 Uhr

In der Zentralschweiz lebt es sich an vielen Orten günstig. In einem schweizweiten Vergleich der Credit Suisse haben es sämtliche Kantone mit Ausnahme Zugs in die Gruppe der finanziell attraktiveren Kantone geschafft. Uri findet sich sogar an zweiter Stelle wieder, gleich hinter Spitzenreiter Appenzell Innerrhoden.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen