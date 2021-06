Jagdgesetz Bund will Kantonen Wolfabschüsse erlauben: Zentralschweizer Regierungen fordern dazu weniger Einschränkungen Der Wolfsschutz wird landesweit nicht gelockert: So hat die Volksmehrheit im letzten Herbst entschieden. Jetzt drängen die Zentralschweizer Kantone den Bund, über die Jagdverordnung doch noch mehr Wolfabschüsse zu ermöglichen. Alexander von Däniken 24.06.2021, 05.00 Uhr

Es war die emotionalste Abstimmungsvorlage des vergangenen Herbstes: Mit 51,9 Prozent Nein-Stimmen versenkten die Schweizerinnen und Schweizer am 27. September 2020 die Revision des Jagdgesetzes. Das neue Gesetz hätte unter anderem ermöglicht, dass die Kantone die Wolfbestände vorausschauend regulieren können. Wildhüter hätten einzelne Wölfe abschiessen dürfen, welche die Scheu vor dem Menschen verloren haben oder zum Beispiel Schafe gefährden – bevor ein Schaden entstanden ist. Das eidgenössische Jagdgesetz bleibt damit auf dem Stand von 1986, als es keine Wölfe in der Schweiz gab.

Die Stimmbürger in der Zentralschweiz haben für die Revision des Jagdgesetzes gestimmt. Der Ja-Anteil bewegte sich zwischen 52,9 Prozent (Zug) und 69,6 Prozent (Uri). Jetzt dürfen Bürger und Landwirte in der Region neue Hoffnung schöpfen. Denn der Bundesrat hat Ende März eine revidierte Jagdverordnung in die Vernehmlassung geschickt. Damit erfüllte er zwei Motionen des Parlaments als Reaktion auf das Volks-Nein zum Gesetz. Die Zentralschweizer Kantone nutzten die Vernehmlassung, um einige Massnahmen zur Regulierung des Wolfbestandes anzubringen.

Grenzen für Abschüsse gesenkt

Die revidierte Jagdverordnung sieht vor, dass die Kantone künftig früher in Wolfbestände eingreifen können, wenn es zu Konflikten kommt. Dürfen heute Wolfsrudel erst reguliert werden, wenn 15 Nutztiere gerissen worden sind, sollen neu zehn gerissene Schafe oder Ziegen genügen. Aber nur, wenn die betroffenen Landwirte Herdenschutzmassnahmen umgesetzt haben. Auch beim Abschuss von Einzelwölfen, die Schaden anrichten, wird die Schwelle von bisher 15 auf 10 gerissene Schafe und Ziegen gesenkt.

Der Wolf wird in der Zentralschweiz vermehrt gesichtet. Eine neue Jagdverordnung soll den Kantonen Regulierungskompetenzen einräumen. Enn Liâ

Die Zahl der Wölfe und der Rudel in der Schweiz steigt kontinuierlich an. Ende Februar 2021 waren es rund 110 Tiere, und es gab elf Rudel. Auch in der Zentralschweiz werden immer mehr Tiere gesichtet. Wie etwa kürzlich in Kriens. Das Konfliktpotenzial zwischen Landwirten und Tierschützern steigt also. Das gilt erst recht für die jetzt beginnende Alpsommerzeit.

Der Luzerner Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP) äusserte sich in der Vernehmlassung eher zurückhaltend. Grund: «Aus Respekt vor dem Volksentscheid und der Ablehnung der vorsorglichen Regulation lassen sich – unter dem weiterhin geltenden Jagdgesetz – nur Lockerungen des Wolfsschutzes begründen, die im Einklang mit dem geltenden Gesetz stehen.» Einzelne Verordnungsinhalte und Erläuterungstexte seien widersprüchlich und würden zu Rechtsstreitigkeiten führen. SVP-Kantonsrätin Vroni Thalmann ist vom Schreiben der Regierung enttäuscht:

«Das Anliegen hätte von Regierungsrat Fabian Peter etwas näher der Meinung des Luzerner Volkes nach Bern umschrieben werden können. Schliesslich stimmte auch der Kanton Luzern für ein Ja.»

Die Sozialvorsteherin von Flühli und Bäuerin hat mit einer Motion via Regierung Druck auf den Bund ausüben wollen. Sie zog den Vorstoss aufgrund der bereits abgelaufenen Vernehmlassungsfrist an der Mai-Session zurück. Thalmanns Enttäuschung wurde nicht kleiner, als sie sah, wie sich andere Kantone für ihre Landwirte eingesetzt haben.

Auch Wölfe, die sich auffällig verhalten, im Visier

Denn während die Luzerner Regierung den Bund bei der vorliegenden Jagdverordnung eher bremsen will, schlägt der Urner Regierungsrat andere Töne an:

«Wir sind davon überzeugt, dass der Spielraum des aktuellen Jagdgesetzes auf Verordnungsstufe noch nicht vollständig ausgeschöpft wird.»

Die vorgesehenen Änderungen gingen zwar in die richtige Richtung, sie würden aber nie ein befriedigendes Wolfsmanagement erlauben. «Denn der Abschuss von Wölfen ist immer noch an das Auftreten eines grossen Schadens und an das Versagen des Herdenschutzes gebunden», schreibt Landammann Urban Camenzind (CVP). Kantone sollen eine Abschussbewilligung für einzelne Wölfe erteilen dürfen, die sich auch auffällig verhalten. Und Wildhüter sollen nicht erst eingreifen können, wenn mindestens drei Rinder, Pferde oder Alpakas zu Schaden gekommen sind, sondern schon, wenn ein einzelner Wolf einem Nutztier geschadet hat.

Auch Obwaldens Regierungsrat fordert mehr Befugnisse für Wolfsregulierungen. Es sei zu befürchten, dass sich Wolfsrudel auch mit der auf zehn Nutztiere gesenkten Schadschwelle an die Beute gewöhnen, schreibt Landammann Christian Schäli (CSP). Wenn die gängigen Herdenschutzmassnahmen nicht als Abschreckung genügen, müssten «gezielte edukative Abschüsse von Einzeltieren aus Wolfsrudeln möglich sein». Nidwaldens Landammann Othmar Filliger (CVP) stellt ähnlich wie die Luzerner Regierung keine Änderungsanträge, Petra Steimen-Rickenbacher (FDP), Frau Landammann von Schwyz, nur wenige.

Konkrete Forderungen stellt hingegen der Zuger Landammann Martin Pfister (CVP): Eine Regulierung soll auch dann möglich sein, wenn ein Wolfsrudel sich nicht erfolgreich fortgepflanzt hat, aber Schäden an Nutztieren anrichtete. Und:

«Der Abschuss von Einzeltieren des Wolfsrudels hat in sozialen Situationen und in unmittelbarer Nähe zu Nutztieren zu erfolgen.»

Diese «edukativen» Abschüsse von Einzeltieren sollen bereits ab dem ersten nachgewiesenen Riss von Nutztieren erfolgen. Wie stark der Bund den Zentralschweizer Kantonen entgegenkommt – und wie hoch er damit den Volksentscheid vom letzten Herbst gewichtet – bleibt abzuwarten.