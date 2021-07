Zentralschweiz Alles zu den Lehrabschlüssen 2021 – Porträts, Impressionen und alle Namen Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Sie haben es geschafft! Tausende Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer haben ihre Lehren und teilweise auch die Berufsmatura erfolgreich abgeschlossen. Wir haben einige von ihnen porträtiert und präsentieren alle Namen. 22.07.2021, 19.00 Uhr Merken Drucken Teilen

Lehrling Lazar Milojevic bereitet die Kaltspeisen und das Mise en place an der Lehrabschlussprüfung zum Koch im Alterszentrum Allmend in Alpnach zu.

Bild: Manuela Jans-Koch (Alpnach, 18. Juni 2021) Voll konzentriert. Bild: Manuela Jans-Koch (Alpnach, 18. Juni 2021) Das Dessert darf nicht fehlen. Bild: Manuela Jans-Koch (Alpnach, 18. Juni 2021) Lazar Milojevic bei der Prüfung. Bild: Manuela Jans-Koch (Alpnach, 18. Juni 2021) Matthias Wirz, Chefexperte Zahntechnik Zug, beobachtet die Lernenden während ihrer Lehrabschlussprüfung. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 17. Juni 2021) Andrea Nedanovska erledigt den Auftrag ihrer Lehrabschlussprüfng zur Zahntechnikerin. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 17. Juni 2021) Volle Konzentration: Silvia Rico Pereira bei den Arbeiten zur Prüfung als Zahntechnikerin. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 17. Juni 2021) Und auch Seira Burri erledigt die Lehrabschlussaufgabe. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 17. Juni 2021) Zeynep Oran ist eine weitere der Zahntechnikerinnen, die ihre Lehrabschlussprüfung in Zug absolvieren. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 17. Juni 2021) Die Automobilmechatroniker-Lehrlinge absolvieren ihre praktische Abschlussprüfung im Gewerblich-industriellen Bildungszentrum (GIBZ) in Zug. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 17. Juni 2021) Lehrabschluss Automobilmechatroniker: Lehrlinge absolvieren im GIBZ in Zug die praktische Abschlussprüfung. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 17. Juni 2021) Notizen bei der Lehrabschlussprüfung.. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 17. Juni 2021) Lehrlinge absolvieren im GIBZ in Zug die praktische Abschlussprüfung. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 17. Juni 2021) Lehrlinge absolvieren im GIBZ in Zug die praktische Abschlussprüfung. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 17. Juni 2021) Lehrlinge absolvieren im GIBZ in Zug die praktische Abschlussprüfung. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 17. Juni 2021)

Kanton Luzern

Die Bilder der Lehrabschlussfeiern in Sursee und Emmen:

Lehrabschlussfeier der Informatiker/in EFZ, ICT-Fachmann/frau EFZ und Multimedialektroniker/in EFZ an der BBZW Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Informatiker/in EFZ, ICT-Fachmann/frau EFZ und Multimedialektroniker/in EFZ an der BBZW Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Informatiker/in EFZ, ICT-Fachmann/frau EFZ und Multimedialektroniker/in EFZ an der BBZW Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Informatiker/in EFZ, ICT-Fachmann/frau EFZ und Multimedialektroniker/in EFZ an der BBZW Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Informatiker/in EFZ, ICT-Fachmann/frau EFZ und Multimedialektroniker/in EFZ an der BBZW Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Informatiker/in EFZ, ICT-Fachmann/frau EFZ und Multimedialektroniker/in EFZ an der BBZW Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Informatiker/in EFZ, ICT-Fachmann/frau EFZ und Multimedialektroniker/in EFZ an der BBZW Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Unfassbare Freude und gegenseitige Gratulationen an der Lehrabschlussfeier der Gärtner EFZ Zierpflanzen und Floristinnen EFZ am BBZN Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Zierpflanzen-Gärtner und Floristen an der BBZN Sursee. Auf dem Bild zu sehen sind ein paar Absolventinnen und ein Absolvent der Floristen. Hintere Reihe von links: Lara Hausheer, Seraina Frey, Katharina Widmer und Jasmin Wagner. Vordere Reihe von links: Louis von Rotz und Alina Simon. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Zierpflanzen-Gärtner und -Gärtnerinnen sowie Floristinnen und Floristen an der BBZN Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Zierpflanzen-Gärtner und -Gärtnerinnen sowie Floristinnen und Floristen an der BBZN Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Zierpflanzen-Gärtner und -Gärtnerinnen sowie Floristinnen und Floristen an der BBZN Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Zierpflanzen-Gärtner und -Gärtnerinnen sowie Floristinnen und Floristen an der BBZN Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Zierpflanzen-Gärtner und -Gärtnerinnen sowie Floristinnen und Floristen an der BBZN Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Zierpflanzen-Gärtner und -Gärtnerinnen sowie Floristinnen und Floristen an der BBZN Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Zierpflanzen-Gärtner und -Gärtnerinnen sowie Floristinnen und Floristen an der BBZN Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Zierpflanzen-Gärtner und -Gärtnerinnen sowie Floristinnen und Floristen an der BBZN Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Zierpflanzen-Gärtner und -Gärtnerinnen sowie Floristinnen und Floristen an der BBZN Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Zierpflanzen-Gärtner und -Gärtnerinnen sowie Floristinnen und Floristen an der BBZN Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) Lehrabschlussfeier der Zierpflanzen-Gärtner und -Gärtnerinnen sowie Floristinnen und Floristen an der BBZN Sursee. Bild: Pius Amrein (Sursee, 7. Juli 2021) An der Lehrabschlussfeier der Logistiker und Logistikerinnen EFZ im BBZW Emmen.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 5. Juli 2021) An der Lehrabschlussfeier der Logistiker und Logistikerinnen EFZ im BBZW Emmen.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 5. Juli 2021) An der Lehrabschlussfeier der Logistiker und Logistikerinnen EFZ im BBZW Emmen.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 5. Juli 2021) An der Lehrabschlussfeier der Logistiker und Logistikerinnen EFZ im BBZW Emmen.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 5. Juli 2021) Unter Strom: Die eben am BBZW Emmen mit ihren Fähigkeitszeugnissen ausgestatteten Elektroniker EFZ und Elektronikerin EFZ.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 5. Juli 2021) An der Lehrabschlussfeier der Elektroniker und Elektronikerinnen EFZ im BBZW Emmen.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 5. Juli 2021) An der Lehrabschlussfeier der Anlagen-und Apparatebauer EFZ im BBZW Emmen. Von links: Mario Schneider, Jan Brunner, Silvan Kündig und Janis Bucheli.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 5. Juli 2021) An der Lehrabschlussfeier der Anlagen-und Apparatebauer EFZ im BBZW Emmen. Von links: Harzhigan Baskaran, Nino Koch und Jan Brunner.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 5. Juli 2021) An der Lehrabschlussfeier der Anlagen-und Apparatebauer EFZ im BBZW Emmen.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 5. Juli 2021) An der Lehrabschlussfeier der Anlagen-und Apparatebauer EFZ im BBZW Emmen.

Bild: Eveline Beerkircher (Emmen, 5. Juli 2021)

Kanton Zug

Die Bilder der Lehrabschlussfeiern in Cham und Zug:

Lehrabschlussfeier Detailhandel im Theater Casino Zug: Auf dem Bild sind die Absolventinnen Shanice Huwyler (blaues Kleid) und Valerie Sperduto.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Absolventin Patricia Salgado bei der Lehrabschlussfeier Detailhandel im Theater Casino Zug.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Lehrabschlussfeier Detailhandel im Theater Casino Zug: Im Bild sind die Absolventinnen Melanie Hess und Sybil Hürlimann beim gemeinsamen Foto nach der Diplomübergabe. Sie haben beide die besten Noten ihres Jahrgangs erzielt.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Lehrabschlussfeier Detailhandel im Theater Casino Zug.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Absolvent Livio Tschan vor dem alten Eingang des Theater Casino Zug.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Patricia Salgado und Erica Pinto freuen sich über ihre Fähigkeitszeugnisse, die sie im Rahmen der Lehrabschlussfeier Detailhandel im Theater Casino Zug erhalten haben.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Yuel Solomon hat die Lehre im Detailhandel mit Auszeichnung bestanden.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Die Klasse DHA2A von Lehrerin Maya Zender (3.v.l.) beim Erinnerungsfoto anlässlich der Lehrabschlussfeier Detailhandel im Theater Casino Zug.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Die Diplomübergaben mit anschliessendem Erinnerungsfoto im Theater Casino Zug.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Der Applaus ist den Lehrabgängerinnen und Lehrabgängern gewiss.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Lehrabschlussfeier Detailhandel im Theater Casino Zug.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Lehrabschlussfeier Detailhandel im Theater Casino Zug.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Lehrabschlussfeier Detailhandel im Theater Casino Zug.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Silvia Thalmann-Gut, Volkswirtschaftsdirektorin des Kantons Zug, bei ihrer Ansprache.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Die Absolventinnen Sybil Hürlimann und Melanie Hess bei einem Kurztheater mit fiktiver Diplomübergabe. Sie haben beide die besten Noten ihres Jahrgangs erzielt.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Die Band Ay Wing sorgte für musikalische Unterhaltung.



Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Im Bild sind die Absolventinnen Mara Rigert (links) und Sophie Lütolf.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Valerie Greber, Asmen Mutlu, Erblina Zeqa, Edon Emruloski und Endrit Rexhepi (v.l.n.r.) freuen sich über die erfolgreich abgeschlossene Detailhandelslehre.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Im Bild sind die Absolventinnen Patricia Salgado, Erica Pinto, Jannis Imholz, Arin Emekli und Laura Manso Coelho.

Bild: Matthias Jurt (Zug, 25. Juni 2021) Abschlussfeier der Landwirte in Cham: Die beiden Absolventen Silvan Unternährer und Fabian Bütler freuen sich über den erfolgreichen Lehrabschluss. Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Auch Sarah Hegglin und Selina Späni haben bestanden.

Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Die drei Absolventen mit den besten Noten: Vantuir Jühlich (3. Platz), Roman Blattmann (1.) und Martin Keiser (2.) (v.l.n.r.).

Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Gruppenbild von allen Landwirten, die den Abschluss bestanden haben.

Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Gruppenbild der neuen Landwirte.

Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Fabian Bütler (Bildmitte) während der Abschlussfeier in Cham.

Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Martin Abt, Leiter Grundbildung, überreicht Absolvent Martin Keiser das Diplom. Keiser hat die zweitbeste Note bei den Landwirten erreicht. Ganz links im Bild ist Rektor Martin Pfister.

Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Rektor Martin Pfister übergibt Martin Keiser, der die zweitbeste Note erreichte, eine Treichel. Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Abschlussfeier der Landwirte in Cham: Im Fokus: Silvan Unternährer (im Edelweisshemd).

Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Abschlussfeier der Landwirte in Cham: In der Bildmitte mit Bauernhemd ist Fabian Bütler.

Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Abschlussfeier der Landwirte in Cham: Auf dem Bild sind die Absolventen Roland Strickler und Noël Bühlmann (rechts).

Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Abschlussfeier der Landwirte in Cham. Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Martin Abt, Leiter Grundbildung, übergibt Roman Blattmann das Diplom. Blattmann hat die beste Note bei den Landwirten erreicht. Ganz links im Bild ist Rektor Martin Pfister. Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021) Abschlussfeier der Landwirte in Cham: Auf dem Bild sind die Absolventen Roland Strickler, Noël Bühlmann (rechts) und Emanuel Hegglin (unten).

Bild: Matthias Jurt (Cham, 23. Juni 2021)

Kanton Uri

Die Lehrabschlussfeiern im Theater Uri:

Erster Blick ins Zeugnis bei den Metallbauern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. Juni 2021) Regierungsrat Beat Jörg hielt die Festrede. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. Juni 2021) Für alle Absolventen gab es nebst dem Zeugnis auch noch eine Rose. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. Juni 2021) Glückliche Gesichter bei den Fachangestellten Gesundheit. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. Juni 2021) Erster Blick ins Zeugnis bei den Automobilfachleuten und Automobil-Mechatronikern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. Juni 2021) Metallbauer Nick Herger blickte auf seine Lehre zurück. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. Juni 2021) Glückliche Gesichter bei den Fachangestellten Gesundheit. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. Juni 2021) Erster Blick ins Zeugnis bei den Montage-Elektrikern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. Juni 2021) BWZ-Rektor Thomas Ammann bei seiner Ansprache. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. Juni 2021) Gage Nico Gillardi nimmt sein Zeugnis entgegen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. Juni 2021)

Diese jungen Berufsleute erzielten die besten Noten (von links) Polymechaniker Livio Megnet, Maurer Daniel Gisler, Bekleidungsgestlterin Larissa Schuler, Schreiner Samuel Anrold und Polymechaniker Reto Arnold. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Juni 2021) Die Berufsmaturandinnen Soziales/Gesunheit freuen sich über den erfolgreichen Abschluss. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Juni 2021) Die Berufsmaturandinnen Gesundheit/Soziales freuen sich über den erfolgreichen Abschluss. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Juni 2021) Lehrabschlussfeier. Glückliche Gesichter bei den Berfurfsmaturanden Gesundheit/Soziales. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Juni 2021) Polymechainiker Reto Arnold legte die besten Abschlussprüfung hin. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Juni 2021) Polymechaniker Reto Arnold (rechts) erhielt von Wirtschaft-Uri-Präsident René Röthlisberger den Urner Lehrlingspreis. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Juni 2021) Glückliche Gesichter bei den Berufsmaturanden Technik/Architektur. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Juni 2021) Glückliche Gesichter bei den Berufsmaturanden Gesundheit/Soziales. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Juni 2021) Zufriedene Gesichter bei den Polymechanikern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Juni 2021) Erster Blick ins Zeugnis bei den Schreinern. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 29. Juni 2021)

Die besten der Abteilungen im Freudentaumel (von links) Rapheal Tresch, Lisa Baumann, Barbara Schuler, Luca Aschwanden, Andrade Taxeira, Daniela Marty und Mirjam Gisler Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021) Gute Laune bei den Kaufleuten mit Berufsmatura. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021) Zufriedene Gesichter bei den Kaufleuten mit E-Profil. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021) Zufriedene Gesichter bei den Kaufleuten mit E-Profil. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021) Gespannte Blicke ins Zeugnis bei den Kaufleuten mit B-Profil. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021) Detailhandelsfachfrau Aster Ogbamicael nimmt erfreut ihr Zeugnis entgegen. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021) Gut gelaunte Detailhandelsfachleute. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021) Erster Blick ins Zeugnis bei den Detailhandelsassistenten. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021) Erster gespannter Blick ins Zeugnis bei diesen Detailhandelsfachleuten. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021) Nebst dem Zeugnis bekamen alle Absolventen eine Rose. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021) Die Kaufleute Yara Bissig und Alpay Aygün blicken mit einem Augenzwinkern auf ihre Ausbildung zurück. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021) Thomas Ammann, Rektor beim Berufs- und Weiterbildungszentrum Uri (BWZ Uri), bei seiner Begrüssung. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021) Bildungsdirektor Beat Jörg hielt die Festrede. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Juli 2021)

Kanton Obwalden

Die Bilder der Lehrabschlussfeiern in Sarnen:

Christian Schäli, Regierungsrat des Kantons Obwalden, vorne rechts, übergibt ein Fähigkeitszeugnis an der LAP-Feier in der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Christian Schäli, Regierungsrat des Kantons Obwalden, vorne rechts, übergibt ein Fähigkeitszeugnis an der LAP-Feier in der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Christian Schäli, Regierungsrat des Kantons Obwalden, während seiner Ansprache. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Daniel Renggeler, Rektor BWZ Obwalden, wendet sich an die Absolventinnen und Absolventen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Lehrabgänger der Sparten Landwirt, Maurer, Lebensmittel und Unterhalt, an der LAP-Feier in der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Landwirte an der LAP-Feier bei der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Lehrabgänger der Sparten Gesundheit, Bäcker, Baupraktiker und Betreuung an der LAP-Feier in der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Lehrabgänger der Sparten Koch, Küche und Landmaschinenmechaniker an der LAP-Feier in der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Lehrabgänger der Sparten Schreiner, Seilbahnmechatronik, Tiermedizin, Zeichner und Zimmermann an der LAP-Feier in der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) LAP-Feier bei der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Fachfrauen Gesundheit unter sich: Andrea Kohler, Carlota Anjos Ferraz und Leandra Litschi (v.l.n.r.). Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) LAP-Feier in der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Carlota Anjos Ferraz, Bojana Vukajlovic und Fabienne Rohrer, alle Fachfrau Gesundheit (v.l.n.r.) an der LAP-Feier bei der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Julia Spichtig, links, und Svenja Burch, rechts, beide Fachfrau Gesundheit. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Lehrabgänger der Sparten Augenoptiker, Buchhaendler, Coiffeur, Dentalassistent, Drogist, Florist, Forst, Gaertner, Drucker, Geomatiker, Holzbearbeiter und Hotelfach. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Lehrabgänger der Sparten Innendekoration, Kaminfeger, Maler, Mediamatiker, Metallbau, Polygraf und Printmedienverarbeiter. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Die Metallbauer Silvio Zumstein, Pascal Zurmühle, Roman Bucher, Lukas Durrer und Ilajah Meyer (v.l.n.r.). Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Endlich Medizinische Praxisassistentin: Elena Gasser. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Elena Gasser, Medizinische Praxisassistentin, Note 5.7, rechts, mit Christian Schäli, Regierungsrat des Kantons Obwalden, links, an der LAP-Feier bei der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Tag der Freude: LAP-Feier bei der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Livia Röthlin, Hochbauzeichnerin, Denise Bächler, Mediamatikerin, Flavia Wallimann, Zeichnerin, Melanie Imboden, Augenoptikerin, Tamara Kathriner, Augenoptikerin (v.l.n.r.). Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Die Maurer Cedric, Sandro, Jens, Timo, Nico, Max, Elmar, Mirco und Patrick (v.l.n.r.) vor der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021) Elena Gasser, Medizinische Praxisassistentin, Note 5.7, links, mit Christian Schäli, Regierungsrat des Kantons Obwalden, rechts, an der LAP-Feier bei der Aula Cher in Sarnen. Bild: Patrick Hürlimann (Sarnen, 10. Juli 2021)

In Nidwalden fanden dieses Jahr keine Lehrabschlussfeiern statt.

Die Lehrabschlussbeilage 2021 enthält die Namen der erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der gewerblich-industriellen sowie der kaufmännischen Berufe und der Verkaufsberufe der Zentralschweizer Kantone Luzern, Zug, Uri, Nid- und Ob­walden. Die Namen aus dem Kanton Schwyz sind in dieser Beilage nicht aufgeführt; diese sind in den vergangenen Wochen im «Boten der Urschweiz» erschienen. Ebenfalls aufgeführt sind die Namen derjenigen, die die Berufsmatura (nach der Lehre – in Vollzeit oder berufsbegleitend) bestanden haben.