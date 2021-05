Zentralschweiz Amag-Erben schliessen Erbaufteilung ab Amag-Besitzer und Swiss Steal Mehrheitsaktionär Martin Haefner übernimmt die mehrheitlich von der Amag Group AG genutzten oder gemieteten Liegenschaften. 19.05.2021, 16.13 Uhr

Martin Haefner.

Bild: Dominik Wunderli

(cg) Bereits 2018 hatte Eva Maria Bucher-Haefner ihren 50-Prozent-Anteil an der Amag Group AG an ihren Bruder Martin Haefner verkauft. Danach hielten die beiden Nachkommen des 2012 verstorbenen Amag-Gründers Walter Haefners weiterhin gemeinsam die Familienholding Careal Property Group AG in Zürich mit den zwei Immobiliengesellschaften GSP und LSP Immobilien AG sowie der Managementgesellschaft Utorem Real Estate. Nun wurden auch diese aufgeteilt.