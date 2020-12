zentralschweiz An diesen Sonntagen können Sie in Ihrer Region einkaufen Wie jedes Jahr öffnen Ladenbesitzer während des Vorweihnachtsgeschäft auch sonntags ihre Tore. Wir haben die Daten aufgelistet. Chiara Zgraggen 04.12.2020, 16.58 Uhr

Die Regelungen zu den Sonntagsverkäufen variiert von Kanton zu Kanton. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 11. Dezember 2016)

Wer unter der Woche keine Zeit hat, Weihnachtsgeschenke für seine Liebsten einzukaufen, tätigt dies gerne an einem der Sonntagsverkäufe. Die Regelungen sind von Kanton zu Kanton verschieden. Zudem bedeutet das generelle Gebot nicht, dass auch alle Läden am erlaubten Sonntag geöffnet haben.

Bis Redaktionsschluss (Freitag, 17 Uhr) haben sich nicht alle Gemeinden mit den Informationen zurückgemeldet. Die Liste wird laufend ergänzt.

Inhaltsverzeichnis Luzern

Zug

Uri

Schwyz

Nidwalden

Obwalden

Im Kanton Luzern ist es den Geschäften per Verordnung freigestellt, an zwei Sonntagen im Jahr zu öffnen, einer muss jedoch im Dezember stattfinden. Die Gemeinde erteilt die Erlaubnis.

Der Kanton Zug regelt es ähnlich wie der Kanton Luzern. Der Gemeinderat kann gemäss dem Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz an maximal zwei öffentlichen Ruhetagen (mit gewissen Ausnahmen) die generelle Öffnung der Verkaufslokale bewilligen.

In Uri dürfen Inhaber von Verkaufsgeschäften ihr Geschäft an vier Sonn- oder Feiertagen pro Jahr bewilligungsfrei öffnen. Die Volkswirtschaftsdirektion bezeichnet nach Rücksprache mit den Gemeinden diese vier Sonn- oder Feiertage. Diese Regelung soll eine einheitliche Lösung darstellen.

Der Kanton Schwyz gewährt an vier öffentlichen Ruhetagen pro Jahr (ausgenommen hohe Feiertage) die Öffnung, sofern das Bewilligungsgesuch angenommen worden ist. Von den vier möglichen Sonn- und Feiertagen werden höchstens zwei an Sonn- oder arbeitsgesetzlichen Feiertagen bewilligt (in der Regel in der Adventszeit).

Nidwaldner Ladenbesitzer dürfen an zwei öffentlichen Ruhetagen im Jahr (mit Ausnahme von hohen Feiertagen) mit Bewilligung des Kantons das Verkaufsgeschäft offen halten.

Die Einwohnergemeinden Obwaldens können vier öffentliche Ruhetage (höchstens zwei in der Adventszeit) festlegen und dann im Einzelfall auf Gesuch hin Geschäftern den Betrieb erlauben.

Stichtag für die Auflistung war der 4. Dezember. Es ist möglich, dass noch weitere Gesuche bei den zuständigen Ämtern eintreffen. Darüber hinaus gibt es auch Gemeinden, in denen lediglich vereinzelt Läden öffnen.

* Die Auflistung erfolgt ohne Gewähr. Einige Gemeinden erlauben den Geschäften auch an Mariä Empfängnis (8. Dezember) die Öffnung.