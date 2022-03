Aufpassen beim Wandern in der Zentralschweiz

Bis zu 20 Grad zeigte das Thermometer Mitte Woche an und auch am Wochenende blieb es sonnig. Da in tiefen Lagen kein Schnee mehr liegt, holen viele die Wanderschuhe aus den Schränken. In der Zentralschweiz sind aber viele Wanderwege noch schneebedeckt.

27.03.2022, 13.55 Uhr