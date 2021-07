Zentralschweiz Brunch, Alphörner und Höhenfeuer: Hier wird der 1. August gefeiert Bild: Maria Schmid (Hünenberg, 1. August 2019) Ob Brunch, Bratwurst oder Gourmet-4-Gänger, Ländlermusik oder Alphörner, Höhenfeuer oder Festansprachen: Hier finden Sie unserer Liste mit ausgewählten Tipps zu 1. August-Feiern in der Zentralschweiz. Zéline Odermatt 24.07.2021, 12.30 Uhr Merken Drucken Teilen

Hinweis: Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit der Liste. Bitte prüfen Sie vor einem Besuch die verlinkten Webseiten der jeweiligen Veranstalter der Feier. Zum Teil ist eine Reservation Pflicht, über allfällige Corona-Massnahmen kann der Veranstalter Auskunft geben.

Beromünster

Datum: 1. August

Ort: Lindenhalle

Informationen: Ökumenische Feier um 10.30 Uhr, Rede von Kantonsrätin Gertrud Galliker-Tönz um 11.15 Uhr, anschliessend Festwirtschaft bei der Lindenhalle (nur bei schönem Wetter). Das Schutzkonzept (ohne Zertifikat) finden Sie hier).

Büron

Datum: 1. August

Ort: Restaurant Sagi

Informationen: Alle EinwohnerInnen von Büron sind von der Gemeinde und vom Restaurant Sagi zu einer 1. August-Wurst eingeladen. Gutscheine für Gratis-Wurst ab 1. Juli 2021 im Restaurant Sagi bezugsbereit.

Dagmersellen

Datum: 1. August

Ort: Kindergarten Weide, Chilefeld

Informationen: Apéro ab 17 Uhr. Durchgeführt von der Gemeinde und der Frauengemeinschaft Dagmersellen. Mehr Informationen.

Hergiswil

Datum: 1. August

Ort: Grillplatz Hickern

Informationen: Grillplausch beim Grillplatz Hickern. Ess- und Trinkwaren selbst mitnehmen. Ab 18 Uhr und nur bei guter Witterung. Mehr Informationen hier.

Luthern

Datum: 1. August

Ort: Nessliboden 1, Luthern

Informationen: 1. August-Brunch auf dem Bauernhof Nessliboden-Birbaum. Eine Anmeldung bis 30. Juli direkt bei der Bauernfamilie erforderlich unter www.brunch.ch. Plätze sind limitiert (ohne Covid-Zertifikat).

Luzern

Datum: 1. August

Ort: Luzern

Informationen: 1. August-Gala-Fahrten abends auf dem Vierwaldstättersee. Unterwegs sind das DS Stadt Luzern (19 Uhr ab Luzern), das MS Diamant (19.15 Uhr ab Luzern), das DS Uri (19.20 Uhr ab Luzern), das DS Gallia (19.20 Uhr ab Luzern) und ein Schiff ab Weggis mit Halt in Gersau und Beckenried. Mehr Informationen hier.

Malters

Datum: 1. August

Ort: Schwellisee

Informationen: 1. August-Feier ab 16 Uhr am Schwellisee. Bei unsicherer Witterung oder Veränderung der epidemiologischen Lage könnte die Feier abgesagt werden. Bitte vorher Gemeinde-Webseite konsultieren.

Marbach

Datum: 1. August

Ort: Ranch-Beizli Marbach

Informationen: 1. August-Brunch im Ranch-Beizli. Eine Anmeldung bis 30. Juli direkt bei der Bauernfamilie erforderlich unter www.brunch.ch. Plätze sind limitiert (ohne Covid-Zertifikat).

Marbach

Datum: 1. August

Ort: Berggasthaus Marbachegg

Informationen: Älplerzmorge von 9 bis 14 Uhr, Bundesfeier mit musikalischer Unterhaltung, Höhenfeuer von 17 bis 23.30 Uhr (letzte Talfahrt). Mehr Informationen.

Meggen

Datum: 31. Juli

Ort: Dorfplatz, Zentral-Schulhaus, Schreinerei Krieger, Meggen

Informationen: Festival «Musig am See» wird am Samstag, 31. Juli, als 1. August-Feier auf drei Plätzen in Meggen durchgeführt. Sechs Bands spielen ab 19.30 Uhr. Guggenmusik Glögglifrösch sorgt für das leibliche Wohl. Mehr Informationen finden Sie hier.

Merlischachen

Datum: 1. August

Ort: Swiss Chalet Restaurant, Merlischachen

Informationen: 1. August-Brunch von 10 bis 14 Uhr mit musikalischer Unterhaltung der Hess-Brothers aus Küssnacht. Abends: 4-Gang-Menü mit Alphornbläsern und Fahnenschwingern aus der Umgebung. Mehr Informationen.

Nottwil

Datum: 31. Juli

Ort: Badi Nottwil

Informationen: 1. August-Feier ab 18.30 Uhr (nur bei schönem Wetter). Mehr Informationen: Webseite der Gemeinde Nottwil.

Kriens

Datum: 1. August

Ort: Eventraum/Innenhof am Mattenhof 4a, Kriens

Informationen: 1. August Brunch im Mattenhof mit Alphorn-Trio Schweighof am Pilatus. Reservation bis 27. Juli obligatorisch. Mehr Informationen.

Pilatus

Datum: 1. August

Ort: Pilatus (Abfahrt ab Alpnachstad)

Informationen: Apéro, 1. August-Menü, Musikalische Unterhaltung. Mit oder ohne Übernachtung möglich. Mehr Informationen.

Sörenberg

Datum: 1. August

Ort: Birkenhof, Sörenberg

Informationen: 1. August-Brunch auf dem Bauernhof Birkenhof. Eine Anmeldung bis 30. Juli direkt bei der Bauernfamilie erforderlich unter www.brunch.ch. Plätze sind limitiert (ohne Covid-Zertifikat).

Rigi Kaltbad

Datum: 1. August

Ort: Dorfplatz Rigi Kaltbad

Informationen: 1. August-Feier mit folkloristischen Darbietungen, 15 Uhr Beginn Festakt. Bei schlechter Witterung findet die Feier im Hotel Rigi Kaltbad statt. Genauere Informationen gibt es auf diesem Flugblatt.

Rigi Kaltbad

Datum: 1. August

Ort: Chalet Schild, Rigi Kaltbad

Informationen: 1. August-Blues-Brunch im Chalet Schild von 10 bis 14 Uhr. Die Sitzplätze sind beschränkt, Reservation möglich. Von 11 bis 15 Uhr spielt die Band Cattlefood's (nur bei schönem Wetter). Am Abend Grill-Plausch. Mehr Informationen hier.



Rothenburg

Datum: 1. August

Ort: Pfarrkirche Rothenburg

Informationen: Ab 9 Uhr, Bundesfeier, inkl. Apéro zu begrüssen. Aufgrund der aktuellen Massnahmen betreffend Corona ist der Apéro nur bei schönem Wetter draussen möglich. Im Anschluss an den Gottesdienst wird der Gemeinderat Michael Riedweg in der Pfarrkirche die 1-August-Ansprache an die Bevölkerung richten. Der Gottesdienst und der Apéro wird musikalisch durch die Feldmusik umrahmt. Mehr Informationen.

Vitznau

Datum: 1. August

Ort: Park Hotel Vitznau

Informationen: Feier mit Musik, Trachtengruppe, Alphorn-Trio und Feuerwerk. Verschiedene Restaurants ganztägig offen. Mehr Informationen.

Vitznau

Datum: 1. August

Ort: Hotel Vitznauerhof

Informationen: Peruanischer Brunch im Pop-up-Restaurant Yaku by Claudia Canessa, Garten-Party mit Raclette-Festival im Park und Schweizer Gourmet-Erlebnis im Fine Dining-Restaurant Sens. Mehr Informationen.

Weggis

Datum: 1. August

Ort: Pavillon am See in Weggis

Informationen: Ab 20.15 Uhr Feier mit Folkloreprogramm, Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt. Weitere Informationen auf der Gemeindeseite.

Weggis

Datum: 1. August

Ort: Hotel Alpenblick, Luzernerstrasse 31

Informationen: 1. August-Brunch ab 10 Uhr, 1. August BBQ Buffet ab 18 Uhr. Mehr Informationen auf der Homepage.

Brunnen

Datum: 1. August

Ort: Dorfkern Brunnen

Informationen: Dorffest mit Alphornklängen, Flanier- und Gastronomiezone, zwei Bühnen, abends Illumination im Dorfkern und an der Seefront. Mehr Informationen hier.

Feusisberg

Datum: 1. August

Ort: Bergrestaurant Etzel-Kulm, Feusisberg

Informationen: 1. August Brunch ab 9 Uhr, Sihlsee-Märcht ab 12 Uhr, gefolgt von einem Fahnenmarsch um 14.30 Uhr und einem Grill-Plausch am Abend mit musikalischer Unterhaltung. Anmeldung wird empfohlen unter genuss@etzel-kulm.ch oder 079 575 40 25, spontane Besucher sind ebenfalls willkommen.

Gersau

Datum: 1. August

Ort: Kurpark Gersau

Informationen: Bundesfeier, Beginn 9:30 Uhr Eucharistiefeier mit musikalischer Begleitung, 10:30 Eröffnung Festwirtschaft. 10:45 Uhr Beginn offizielle Feier mit Begrüssung durch den Bezirksammann Ueli Camenzind, Ansprache durch Alt-Kantonsratspräsident René Baggenstos. Mehr Informationen hier.

Illgau

Datum: 1. August

Ort: Biohof Moosberg

Informationen: 1. August-Brunch, nur per Seilbahn erreichbar. Mehr Informationen zur erforderlichen Reservation finden Sie hier.

Küssnacht am Rigi

Datum: 1. August

Ort: Alp Ruodisegg

Informationen: Höhenfeuer um 22 Uhr, dazu Ländlermusik, Grilladen und Raclette. Mehr Informationen hier.

Muotathal

Datum: 1. August

Ort: Alpkäserei Lipplisbüel

Informationen: 1. August-Brunch, Wanderung: Steiler Aufstieg am Bach entlang, ca. 1.5 Std. Mehr Informationen zur erforderlichen Reservation.

Rigi Klösterli

Datum: 31. Juli

Ort: Zum Goldenen Hirschen

Informationen: Ab 18 Uhr findet ein Apéro mit anschliessendem 1. August-Menü, Musik und gemeinsamem Tanzen statt. Später wird ein Feuer entzündet. Mehr Informationen hier.

Rigi Scheidegg

Datum: 1. August

Ort: Berggasthaus Rigi Scheidegg

Informationen: 1. August-Brunch mit Aussicht auf der Rigi Scheidegg. Mehr Informationen.

Rigi Scheidegg

Datum: 1. August

Ort: Berggasthäuser Rigi Scheidegg und Rigi Burggeist

Informationen: Höhenfeuer um 21:45 Uhr und Schweizer Spezialitäten in den Berggasthäusern. Kontakt: Rita Baggenstos, 079 616 37 77, rita.baggenstos@rigi.ch. Informationen auf der Webseite.

Schwyz

Datum: 1. August

Ort: Seebad Seewen (schlechtes Wetter: Zingel-Halle)

Informationen: 1. August-Feier ab 11 Uhr, mit musikalischer Unterhaltung. Rede von Thomas Küchler, CEO Südostbahn. Corinne Suter und Jonas Frei werden für ihre sportlichen Leistungen geehrt. Mehr Informationen.

Schwyz

Datum: 1. August

Ort: Hof Engelstock, Seewen

Informationen: 1. August-Brunch. Mehr Informationen zur erforderlichen Reservation hier.

Stoos

Datum: 31. Juli

Ort: Bergdorf Stoos

Informationen: Festbetrieb auf dem Stoos ab 15 Uhr. Konzerte, Rede von SVP-Nationalrat Marcel Dettling, Fahnenschwinger, Alphornbläser, Höhenfeuer und ein Lampionumzug. Mehr Informationen hier.

Stoos

Datum: 1. August

Ort: Bergdorf Stoos

Informationen: 1. August-Brunch im Hotel Stoos Hüttä, Alpzmorge im Gipfelrestaurant Fronalpstock, Schwyzerörgeliquartett im Gasthaus Balmberg, Grillbuffet im Restaurant Sternegg, Grillbuffet mit musikalischer Unterhaltung im Gipfelrestaurant Fronalpstock, Höhenfeuer auf dem Fronalpstock ab 21.30 Uhr.

Wollerau

Datum: 1. August

Ort: Bauernhof Hergisroos

Informationen: 1. August-Brunch, mehr Informationen zur erforderlichen Reservation finden Sie hier.

Im Gegensatz zu 2020 werden im Kanton Zug in allen elf Gemeinden Veranstaltungen durchgeführt.

An den folgenden Orten in Uri, Nid- und Obwalden finden am 31. Juli oder 1. August Anlässe statt: Rütli, Andermatt, Sisikon, Seelisberg, Kerns, Sachseln, Alpnach, Sarnen, Stans, Wirzweli, Buochs, Ennetbürgen und Oberdorf.

Wissen Sie von einer 1- August-Feier, die in unserer Übersicht fehlt? Dann dürfen Sie sich gerne bei uns unter: online@luzernerzeitung.ch oder per Whatsapp 079 292 59 17 melden.