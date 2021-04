Zentralschweiz

Die Albert Koechlin Stiftung in Luzern ist eine private, gemeinnützige Stiftung. Sie ist seit 1997 tätig in den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur, wirtschaftlicher Aufbau und Umwelt und engagiert sich für Mensch und Lebensraum in den fünf Innerschweizer Kantonen Uri, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, Luzern.