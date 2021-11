Zentralschweiz: Unterschiedliche Gebühren für Strafbefehle

Strassenverkehr Luzern am teuersten: So viel kosten Strafbefehl-Gebühren in der Zentralschweiz Die Gebühren für einen Strafbefehl sind von Kanton zu Kanton zu verschieden. In Luzern wird mehr als doppelt soviel berechnet wie in Uri oder Obwalden. 11.11.2021, 09.25 Uhr

Je nach Kanton bezahlen Tempo-Sünder mehr oder weniger Gebühren für den Strafbefehl. Bild: Keystone

Der Onlinevergleichsdienst Comparis hat die Strafbefehlsgebühren bei den Kantonen untersucht. Im analysierten Beispiel ging es um eine Geschwindigkeitsübertretung von 20 km/h. Während die Bussen in allen Kantonen nahe beieinander liegen, unterscheiden sich die anfallenden Gebühren für die Bearbeitung des Delikts deutlich: Die Gebühr beträgt je nach Kanton zwischen 50 Franken (Neuenburg) und 500 Franken (Aargau), wie Comparis am Donnerstag mitteilte. In den Zentralschweizer Kantonen sind es zwischen 150 und 370 Franken.

In der Zentralschweiz zahlt man in Kanton Uri am wenigsten mit 150 Franken. Auch in Schwyz mit 160 Franken kommen die Verkehrssünder im Vergleich relativ günstig weg. Am meisten verlangen die Kantone Luzern mit 370 Franken (davon 120 Franken Pauschalgebühr der Polizei) und Zug mit 250 Franken. Im Mittelfeld angesiedelt sind die Kantone Ob- und Nidwalden mit je 200 Franken.

Comparis-Gebührenexperte Leo Hug wird in der Mitteilung folgendermassen zitiert:

«Bei den Bussen gleichen sich die Kantone untereinander ab. Doch bei den Gebühren führen sie sich wie Königreiche auf.»

Er verstehe nicht, wie für das gleiche Vergehen gegen das gleiche Gesetz bei einer praktisch gleich hohen Busse an einem Kantonshauptort zehnmal höhere Strafbefehlsgebühren erhoben werden können. (zim/abi)