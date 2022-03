Gemeinsame Einsatzleitzentrale für Zentralschweizer Polizeien

Zentralschweizer Polizeikorps Gemeinsame Einsatzleitzentralen in Rothenburg und Schwyz: «Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe möglich» Das Zentralschweizer Polizeikonkordat soll 2028/29 zwei Einsatzleitzentralen unter einheitlicher Führung in einer gemeinsamen Infrastruktur erhalten. Dadurch könnten Kosten eingespart werden. 17.03.2022, 14.30 Uhr

Ein Blick in die heutige Einsatzleitzentrale der Luzerner Polizei. Pius Amrein (Luzern, 6. Juni 2017)

Zwischen den Jahren 2023 und 2025 müssen alle Korps im Zentralschweizer Polizeikonkordat (ZPK) ihre Einsatzleitzentralen erneuern. Die neuen Einrichtungen werden «sehr kostenintensiv in Anschaffung und Unterhalt». Darum wird das Projekt «Gemeinsame Einsatzleitzentrale (GELZ)» wieder aufgenommen, wie es in einer Medienmitteilung der Zentralschweizer Polizeidirektorinnen und -direktorenkonferenz vom Donnerstag heisst. Das Projekt zielt auf eine Intensivierung und Vereinfachung der Zusammenarbeit ab.

Hierfür sollen zwei Einsatzleitzentralen (ELZ) für das Zentralschweizer Polizeikonkordat (ZPK) mit gegenseitiger Redundanz entstehen:

Brünig-Achse: Luzerner Polizei, Kantonspolizei Nidwalden und Kantonspolizei Obwalden mit ELZ-Standort in Rothenburg.

Luzerner Polizei, Kantonspolizei Nidwalden und Kantonspolizei Obwalden mit Gotthard-Achse: Zuger Polizei und Kantonspolizei Schwyz mit ELZ-Standort in Schwyz (Kaltbach).

«Der Kanton Uri verzichtet bis auf weiteres auf eine Beteiligung am Projekt und hat Beobachterstatus», heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Konzeptphase soll Ende 2022 mit Bericht und Antrag für die Freigabe zur Realisierung abgeschlossen werden. In der Realisierungsphase von 2023 bis Ende 2027/Anfang 2028 würden alle wesentlichen Umsetzungsmassnahmen in enger Abstimmung mit den Bauten in den Kantonen Luzern und Schwyz getätigt. Geplant sei, dass die Einsatzleitzentralen Brünig-Achse und Gotthard-Achse per 2028/2029 in Betrieb gehen.

Polizeiarbeit soll effizienter und flexibler werden

Mit dem Projekt soll die Effizienz der Polizeiarbeit gesteigert und die Flexibilität erhöht werden, heisst es weiter. Ziel sei es, Strategien, Prozesse und Abläufe im Bereich Notrufabwicklung und Einsatzdispositionen zu vereinheitlichen. Die Erneuerung der Systeme und Arbeitsplätze schaffe ausserdem eine merkliche Kostenreduktion. Dies, weil nicht jedes Korps jede Aufgabe selbstständig in Angriff nimmt und umsetzt. Durch den Bau von zwei Einsatzleitzentralen seien Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe möglich. Auch die jährlichen Betriebskosten könnten gesenkt werden.

Die Erfahrungen der Fusion von Stadt- und Kantonspolizei Luzern im Jahr 2010 hätten gezeigt, dass die errechneten Werte realistisch seien. Die Vereinbarungskantone streben im Rahmen des Projektes folgende langfristigen Betriebsziele an:

Gewährleistung der Sicherheit und Versorgung der Bevölkerung im Konkordatsraum der Vereinbarungskantone dank umfassender Redundanz der beiden Einsatzleitzentralen.

Qualitäts- und Effizienzsteigerung durch die Harmonisierung der Einsatzdoktrinen sowie der technischen Systeme und Prozesse in der Zusammenarbeit der Polizeikorps und mit ihren Partnerorganisationen.

Qualitäts- und Effizienzsteigerung in der Bearbeitung und Abwicklung der Notrufe, der Einsatzleitung und der Ereignisbewältigung, insbesondere in ausserordentlichen Lagen.

Synergien und Kosteneinsparungen beim Ersatz- und Erneuerungsbedarf aufgrund der Reduktion von fünf auf zwei Einsatzleitzentralen.

