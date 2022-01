Zentralschweiz Internet-Betrüger aktiv: Polizei warnt vor Erpressung mit freizügigen Videos In den vergangenen Wochen gingen bei den Zentralschweizer Polizeikorps vermehrt Meldungen von Personen ein, die Opfer von «Sextortion» geworden sind. Sie mahnen zur Vorsicht im Internet. 19.01.2022, 14.29 Uhr

Die meisten Opfer sind männlich. Symbolbild: PD

Bei der Online-Erpressungsmethode Sextortion werden die Betroffenen zunächst flirtmässig im Internet angesprochen und später beispielsweise in einem Chat aufgefordert, intimes Bild- oder Videomaterial von sich zu versenden oder sich vor der Webcam zu entblössen oder sexuelle Handlungen vorzunehmen. Anschliessend werden die Opfer mit dem Bild- oder Videomaterial erpresst. In den meisten Fällen sind die Opfer männlich, so die Zentralschweizer Polizeikorps in einer Mitteilung, in der sie zur Vorsicht mahnen.